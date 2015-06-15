اجرای ۳۰ برنامه زنده قرائت قرآن در ماه رمضان خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد طباطبایی عصر امروز در نشست خبری اظهار کرد: برای ماه مبارک رمضان اجرای برنامه های مختلف و ویژه ای را در مساجد و حسینیه ها برنامه ریزی کرده ایم. حال و هوای معنوی و مبارک این ماه در مساجد و حسینیه ها طبیعتا متفاوت است.

وی افزود: طرح ضیافت الهی همچون سالهای گذشته در امامزادگان و بقاع هر سال برگزار می شود. در کنار این طرح اعزام مبلغ به نقاط مختلف استان هم اجرا می شود و به دلیل تقارن ماه مبارک رمضان با تابستان طرح نشاط معنوی نیز به صورت همزمان اجرا می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان امسال ۶۵ مبلغ بومی، اعزامی قم و دانشجویان قرآنی به شهرهای مختلف خوزستان اعزام می شوند. در روز اول ماه مبارک رمضان طرح جزء خوانی را با همکاری صا و سیما و پخش به صورت زنده در بقاع متبرکه برگزار می کنیم. این مراسم های جزء خوانی بیشتر در مساج جامع، مصلاها و بقعه ها برگزار می شود.

طباطبایی بیان کرد: برگزاری یک برنامه زنده در ۳۰ شهرستان کار ساده ای نیست. انتقال حداقل ۵۰۰ رحل قرآن به هر شهر کار ساده ای نیست ولی اقدامات لازم را انجام داده ایم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان ادامه داد: کسانی که در راه احیا موقوفه نظام سنگ اندازی می کنند باید بدانند که با احیای این موقوفه بسیاری از مشکلات تمام ایتام خوزستان حل می شود. هر کسی که در این زمینه به مردم وعده داده و آنها را برای تغییر کاربری این موقوفه امیدوار می کند باید بداند که به بیراهه می رود.

طباطبایی یادآور شد: محافل انس با قرآن با حضور قاری مصری در شهرهای مختلف داریم که با همکاری صدا و سیما و سپاه به مدت ۶ روز از ۱۵ تا ۲۱ رمضان برگزار می شود. برنامه احیا شب های قدر در امامزاده های شاخص خوزستان از جمله علی ابن مهزیار اهوازی، مقام صاحب الزمان و امامزاده حیدر بهبهان برگزار می شود.

وی اضافه کرد: روز ۲۳ و ۲۴ ماه رمضان در امامزاده علی ابن مهزیار اهوازی برنامه ای اجرا شده به صورت زنده هم از شبکه استانی و هم از شبکه سراسری پخش می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان گفت: استان خوزستان برای چهار سال اجرای این طرح آموزش و قاری کردن یک میلیون نفر را متقبل شده است. سال ۹۳ خوزستان ۲۰ هزار و ۷۰۰ و امسال نیز ۲۳ هزار نفر را متقبل شده است. خوزستان در میزان سهمیه تعیین شده بعد از تهران مقام دوم را دارد.

طباطبایی تصریح کرد: ثبت نام را در سامانه طرح حفظ قرآن برای خوزستان شروع کرده ایم که تا کنون ۱۰ هزار ۸۹ نفر ثب نام کرده اند. ثبت نام در شهرهای آبادان، خرمشهر و رامشیر تمام شده است. با توجه به اینکه تا کنون ۹۰۰ هزار قاری را تربیت کرده و در آخرین سالی هستیم که تربیت یک میلیون قاری را بر عهده گرفتیم پیش بینی می شود که این هدف حتما محقق شود.

وی در پایان گفت: در طرح حفظ قرآن کلاس ها به صورت حضوری برگزار شده و مربی هایی که در قم دوره یک هفته ای را گذرانده اند به ثبت نام شدگان آموزش می دهند. امسال ۱۲۰ مربی را برای آموزش به قم اعزام کرده ایم. در اجرای این طرح راستی آزمایی انجام شده و نظارت های شدیدی خواهیم داشت. همچنین یک آزمون میان دوره و در پایان طرح نیز آزمون پایان دوره به صورت همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.