به گزارش خبرنگار مهر،‌ حجت‌الاسلام رضا صادقی عصر امروز در نشست خبری و آئین افتتاحیه مشترک اوقات فراغت نهادهای فعال در مساجد استان اصفهان ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان با اشاره به اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در طول سال ۵۷ شناسه فرهنگی را در بقاع متبرکه، امامزادگان و اماکن موقوفه برگزار می‌کند،‌ اظهار داشت: تمام اقدامات فرهنگی این سازمان در راستای تبدیل بقاع متبرکه کشور به قطب‌های فرهنگی است.

وی با تاکید بر اینکه اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان نیز به تبع سازمان اوقاف برنامه‌های فرهنگی را در دستور کار خود دارد، افزود:‌ بر این اساس با برنامه‌ریزی صورت گرفته برنامه‌های این اداره برای اوقات فراغت در قالب طرح «نشاط معنوی» در ۲۰۰ امامزاده در سطح استان اجرایی خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اینکه در ایام تابستان دوره‌‌های آموزشی،‌ فرهنگی،‌ هنری و فنی برگزار خواهد شد، اضافه کرد: در این راستا راه اندازی تورهای گردشگری نیز در دستور کار قرار دارد که با همکاری شهرداری‌های استان در خصوص سرویس دهی ایاب و ذهاب اجرایی می‌شود.

وی در خصوص اجرای طرح ملی حفظ قرآن طی ۴ سال گذشته نیز افزود: این طرح بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص تربیت بیش از ۱۰ میلیون حافظ قرآن برنامه ریزی شده و تاکنون از سهم ۸۰ هزار نفری استان اصفهان تاکنون ۶۰ هزار نفر تحقق یافته است که هر فرد حداقل ۳ جزء از قرآن را حفظ کرده‌ است.

حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به اینکه در اجرای طرح ملی تربیت حافظان قرآن در استان اصفهان ۵۷۰ مربی فعالیت دارند،‌ ابراز داشت: برگزاری سه وعده نماز در تمام امامزادگان و برگزاری احیای شب‌های جمعه و شب‌های قدر در امامزادگانی مانند بارگاه حضرت زینبیه از جمله این برنامه‌هاست.

وی با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان قرآن در امام زاده هلال ابن محمد و امام زاده نرمی دولت آباد برگزار خواهد شد،‌افزود: برنامه این امام زادگان صبح و عصر از شبکه استانی و ملی پخش خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره حضور مربیان حفظ قرآن در ۱۸۳ بقعه متبرکه استان اصفهان گفت: همچنین کتب تخصصی حوزه قرآن و وقف نیز چاپ شده است و در ۱۹۴ امامزاده استان توزیع خواهد شد.