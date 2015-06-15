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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۲۱:۳۳

هشدار وزیر صهیونیست به پزشکان مخالف قانون تغذیه اجباری

هشدار وزیر صهیونیست به پزشکان مخالف قانون تغذیه اجباری

یک وزیر رژیم صهیونیستی امروز به پزشکان سرپیچی کننده از قانون «تغذیه اجباری» اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، یک مسول رژیم صهیونیستی امروز به پزشکان سرپیچی کننده از قانون «تغذیه اجباری» اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا هشدار داد.

«یعکوف لیتزمن» معاون وزیر بهداشت رژیم صهیونیستی امروز در یک سخنرانی به تعدادی از پزشکان که در واکنش به قانون «تغذیه اجباری» اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا، از این کار سرباز زده بودند هشدار داد و خواستار عذرخواهی آنان شد.

روز گذشته، مقامات رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست های خصمانه خود علیه فلسطینیان قانون «تغذیه اجباری» اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا را تصویب کردند.

بر اساس این قانون نظامیان رژیم صهیونیستی به اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا به اجبار غذا خواهند داد تا بدین ترتیب از شهادت آنها بر اثر گرسنگی و به تبع آن افزایش موج انتقادات ممانعت کنند.

کد مطلب 2779948
پیمان یزدانی

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