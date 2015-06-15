به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی عصر امروز در نشست خبری و آئین افتتاحیه مشترک اوقات فراغت نهادهای فعال در مساجد استان اصفهان با بیان اینکه کانون‌های فرهنگی مساجد یکی از برکات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کشور است، اظهار داشت: در این راستا باید به یاد داشته باشیم که محوریت فعالیت در مساجد نباید شعاری باشد چرا که در این راستا کاری از پیش نمی‌رود.

وی با بیان اینکه کانون‌های فرهنگی مساجد و بقاع متبرکه از ظرفیت‌های بالایی برای جذب جوانان برخوردار هستند، اضافه کرد: برنامه‌ریزی برای انجام فعالیت‌های فرهنگی در مساجد باید با محوریت مساجد و برطرف کننده نیاز جوانان باشد تا بتواند در قالب اجرایی درآید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با تاکید بر اینکه ایجاد زمینه انس و ارتباط بیشتر مردم با مساجد باید فراهم شود، اضافه کرد: این امر باید به دنبال تحقق شعار سال در سال جاری بیشتر مورد توجه قرار گیرد و همه در مساجد باید به وظیفه خدمت رسانی مشغول باشند.

وی اضافه کرد: در گذشته ما با برخی سیاستگذاری‌های اشتباه مساجد را خودمان خلوت کرده‌ایم و از این رو باید شرایط را اصلاح کنیم.

حجت‌الاسلام ارزانی با تاکید بر اینکه ۱۵ فعالیت فرهنگی در کانون‌های فرهنگی مساجد تعریف شده است، افزود: بر این اساس باید توجه داشته باشیم که در هر کانون مطابق نیاز سنجی صورت گرفته این ۱۵ فعالیت‌ها بر اساس اولویت اجرایی شود.

وی با بیان اینکه درصد خطا در برگزاری برنامه‌های فرهنگی در مساجد باید صفر باشد، اضافه کرد: در حال حاضر این درصد خطا نزدیک به صفر است و امیدواریم در آینده به صفر برسد.