۸۰۰ باشگاه در استان اصفهان برای اوقات فراغت جوانان آماده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلطان حسینی عصر امروز در نشست خبری و آئین افتتاحیه مشترک اوقات فراغت نهادهای فعال در مساجد استان اصفهان با بیان اینکه ۱۳ شاخص در امور جوانان به بخش امور جوانان سازمان ورزش و جوانان واگذار شده است، افزود: در این راستا می‌توان به ساماندهی مباحث اشتغال، ازدواج، اوقات فراغتٰ فضای مجازی و ... اشاره کرد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته ساماندهی امور جوانان در استان اصفهان برای نخستین بار در سطح کشور ابراز داشت: از این رو با راه اندازی این ستاد اقدامات خوبی در استان پیگیری شده است و بخش برنامه‌ریزی برای امور جوانان در اداره کل ورزش استان به خوبی صورت گرفته است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان برنامه‌ریزی برای فعالیت جوانان را امری مهم خواند و ابراز داشت: در این راستا از تمام نهادهای دولتی خواشته شده تا وظایف قانونی خود در حوزه جوانان را اعلام و به مردم اطلاع رسانی کنند تا همه بتوانند با اطلاع رسانی صورت گرفته در پرتال اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان از امکانات استفاده کنند.

وی با اشاره به فعالیت ۹۰۰ هیئت ورزشی در استان اصفهان اظهار داشت:‌ این هیئت‌ها در کنار کانون‌های مشاجد می‌توانند ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های خوبی را برای اوقات فراغت جوانان داشته باشند.

سلطان حسینی افزود: در بخش فراغتی نیز ۸۰۰ باشگاه در سطح استان فعالیت دارند که به جوانان خدمت رسانی می‌کنند.