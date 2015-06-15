اقتصاد نفتی ما را مسموم کرده است/بی توجهی به اقتصاد و فناوری دریا

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری دوشنبه شب در آئین گرامیداشت سالگرد حماسه انتخابات ۲۴ خرداد در بندرعباس، استان هرمزگان را دارای مزیت های مناسب دریایی دانست و با اشاره به عملیات هفت آذر سال ۵۹ نیروی دریایی در دوران دفاع مقدس، عنوان کرد: این عملیات با تدبیر اتفاق افتاد و در شش ساعت توانستیم کل نیروی دریایی عراق را نابود کنیم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: امروز نیز دشمن با ما در حال جنگ است و این دشمن ناجوانمرد و خطرناک است و همه باید کمک کنیم تا با تدبیر به اهدافی که می خواهیم برسیم.

ستاری در ادامه با بیان اینکه اقدامات دولت یازدهم موجب شده در دو سال اخیر در حوزه علم و فناوری و رتبه های علمی پیشرفت های خوبی داشته باشیم، اظهار داشت: هم اکنون توسعه شرکت ها و اقتصاد دانش بنیان از گفتمان های جدی دولت و میان مردم است و باید به فرزندان خود یاد دهیم کارمند دولت نشوند و شرکت هایی را خود تشکیل دهند و باید بر اعتماد به نفس جوانان بیفزاییم که در اقتصاد دانش بنیان به دنبال تحقق این امر هستیم.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان از نعمت دریا برخوردار است، تصریح کرد: متاسفانه ما همواره در طول تاریخ وارد اقتصاد و فناوری دریا نشده ایم و در حالی که از لحاظ علمی وضعیت ما خوب است اما در تجاری سازی و ایجاد اشتغال مشکل داریم و دانشگاه ها باید مسئله اشتغال را حل کنند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به سیاست های جدید حوزه علم و فناوری، بیان داشت: خوشبختانه در دو سال گذشته با ارتقای سه پله ای هم اکنون مقام ۱۵ دنیا در حوزه تولید علم در اختیار ایران است و این رشد باید تداوم پیدا کند.

ستاری با بیان اینکه قدرت در دست کشورهایی است که دانش دارند، اضافه کرد: کشوری که فکر کند می تواند با پول همه چیز را بخرد نیاز به دانشگاه ندارد و متاسفانه اقتصاد نفتی ما را مسموم کرده و یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید نیز خروج از اقتصادی نفتی است که در این راستا امسال سهم نفت در بودجه به کمتر از ۲۵ درصد رسیده است.

وی گفت: تجاری سازی فناوری ها که بحث اصلی اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان است و مقام معظم رهبری نیز روی آن تاکید داشته اند جزو اولویت های دولت است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه موفقیت های دولت تدبیر و امید با دست خالی اتفاق افتاده است، عنوان کرد: نامگذاری امسال به عنوان همدلی و همزبانی برای کم کردن اختلافات بوده چون ما در حال جنگ با دشمنی بی رحم هستیم و تنها صحنه جنگ از نظامی به دیپلماتیک تغییر یافته است.

ستاری تاکید کرد: با نوآوری و فکر و اندیشه می توان با دشمن مقابله کرد و اگر درست فکر کنیم و طرف مقابل را درست تحلیل کنیم و به فکر به جای احساس تکیه کنیم، می توانیم موفق باشیم.