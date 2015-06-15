برخی با داعیه خداباوری درصدد تخریب اسلام‌ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد مهدی مسعودی شامگاه دوشنبه در همایش «طلایه‌داران هدایت»، ویژه ماه مبارک رمضان که در کانون مباحث دینی شهید هاشمی‌نژاد برگزار شد، اظهار کرد: امروز با تهدید های چند جانبه و چند سویه مواجهیم که این تهدیدها نه تنها از ناحیه جبهه کفر و الحاد بلکه از سوی کسانی است که داعیه خداباوری و مومنانه دارند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به پیروان جبهه افراطی و سلفی‌گری تصریح کرد: افراطی گری نه تنها مدافعان عرصه دین را درعراق و سوریه نشانه گرفته بلکه جبهه مدافعان انسان‌های شیعه و مومن را نیز مورد هجوم و تهدید قرار داده است.

مسعودی خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی ما با خطر جدی مواجه هستیم و به اقتضای این آسیب، حریم دفاعی و پاسداری نیاز به فرصت و گزینه‌های جدید دارد.

وی با تاکید بر اینکه «در حوزه تبلیغ نیازمند تقویت روش هستیم»، افزود: علاوه بر کلاس‌ها و مساجد باید یک مبلغ در عرصه سایبری فعالیت‌های چشم‌گیری داشته باشد.

مسعودی ادامه دد: مبلغان باید چشم‌ها و گوش‌های بیدار جامعه باشند و دیده بانی از جامعه را با به دست آوردن اولین و موثق‌ترین اطلاعات بر عهده گیرند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه «مبلغ باید گوش و چشم بینای جامعه باشد»، ادامه داد: دیده‌بانی از عرصه دینی باید مبنی بر منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری باشد و از فرمایشات و رهنمودهای ایشان در راستای این مسئولیت خطیر استفاده شود.