جام رمضان گرگان درکشور نمونه است/سرانه ۴۸ سانتی متری ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن طهماسبی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از تعدادی از افتخارآفرینان ورزش گرگان که در شورای اسلامی شهر برگزار شد گفت: از مجموع ۶۳ هزار ورزشکار گلستانی در سال گذشته یعنی ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر اهل شهرستان گرگان بوده اند.

طهماسبی با تاکید بر اینکه گرگان بار اصلی ورزش استان را بر دوش می کشد افزود: میانگین فضای ورزشی استان گلستان ۶۸ سانتی متر و این فضا برای شهرستان گرگان تنها ۴۸ سانتی متر است.

وی در ادامه به مسابقات ورزشی جام رمضان در گرگان اشاره و اظهار کرد: مسابقات ورزشی جام رمضان گرگان در ایران بهترین است و هیچ شهرستانی چنین مسابقاتی برگزار نمی کند.

وی با بیان اینکه جام رمضان گرگان در ۱۹ رشته ورزشی در دوبخش آقایان و بانوان برگزار می شود افزود: اگر به ازای هر ورزش یک هزار نفر به سالن بیایند، مجموعاً ۱۹ هزار نفر هر شب از این مسابقات استقبال می کنند در حالی که آمار حقیقی بیش از این است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهر گرگان به ظرفیت فرهنگی جام رمضان اشاره کرد و گفت: شما چه کاری را بهتر از ورزش برای دوری جوانان و نوجوانان از اعتیاد سراغ دارید؟

طهماسبی به بودجه ورزشی گرگان اشاره و تصریح کرد: کل بودجه ورزشی شهرستان گرگان در سال گذشته ۱۸ میلیون تومان بوده است درحالی که به هیات های ورزشی گرگان ۳۵ میلیون تومان کمک کرده ایم.

وی در پایان از پیشرفت پروژه های ورزشی سه طبقه رزمی و خوابگاه چاله باغ گرگان خبر داد.