۷۵ هزار نفر در طرح «نشاط» استان اصفهان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن بابایی عصر امروز در نشست خبری و آئین افتتاحیه مشترک اوقات فراغت نهادهای فعال در مساجد استان اصفهان با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان مروج فرهنگ دینی تشکیل شده است، اظهار داشت: بر این اساس در منشور اوقات فراغت اسلامی این نهاد اوقات فراغت در زمان،‌مکان و در اقشار مختلف جامعه دیده شده است.

وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی در اخلاق و معنویت، ورزش و تفریح، مطالعه و کتابخوانی و گردشگری اقدامات و برنامه هایی را در نظر گرفته است، ادامه داد: بر این اساس اجرای ۱۰ ساله طرح فرهنگی قرآنی «نشاط» ار جمله اقدامات صورت گرفته است.

مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه در سال جاری نیز تاکنون بیش از ۷۵ هزار نفر در طرح معنوی «نشاط» ثبت نام کرده‌اند، افزود: نوآوری و شکوفایی استعدادهای جوانی با تشکیل حلقه‌های فرهنگی در روستاها و شهرها از بخش‌های این طرح است که دو هزار و ۱۰۰ نفر در این بخش ثبت نام کرده‌اند.

وی شور و شعور را از دیگر بخش‌های طرح «نشاط» عنوان کرد و ادامه داد: این طرح با اجرای طرح «بینات» در هیئت‌های مذهبی ۱۵ هزار نفر تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

حجت‌الاسلام بابایی با بیان اینکه «امید و زندگی» طرح قابل اجرای نشاط در تابستان است،‌گفت: برگزاری گفتمان‌های دینی توسط کانون‌های مساجد با هدف ترویج سبک زندگی اسلامی از بخش‌های این طرح است که ۵۶ هزار نفر را تحت پوشش خود قرار داده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تشکیل هسته‌های جوان و بوستان‌های نماز از برنامه‌های طرح اوقات فراغت است، افزود: طرح سپهر ایرانیان ویژه دانش آموزان گروه سنی هفتم و هشتم سال تحصیلی نیز در تابستان سال جاری اجرا می‌شود.

مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان با اشاره به اعزام ۱۱۰ روحانی به روستاهای استان برای امر تبلیغ نیز گفت: این روحانیون طرح هجرت را اجرا می‌کنند.