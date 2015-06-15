خبرگزاری مهر رسانه برتر در حوزه خبرگزاری یادواره طلوع خرداد شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه و در مراسم اختتامیه یادواره سراسری فرهنگی و هنری طلوع خرداد که با حضور مسئولان فرهنگی و اجرایی برگزار شد، خبرگزاری مهر به عنوان خبرگزاری برتر این یادواره معرفی شد.

خبرگزاری مهر در طول مدت برگزاری یادواره سراسری فرهنگی و هنری طلوع خرداد پوشش مناسبی از برنامه های بخش های مختلف این یادواره اعم از هنرهای تجسمی، شعر و داستان، فیلم و عکس و سرودهای انقلابی داشت به همین خاطر از سوی مسئولان این یادواره به عنوان رسانه برتر در حوزه خبرگزاری ها انتخاب شد.

گفتنی است، محورهای اصلی سومین یادواره ملی فرهنگی، هنری «طلوع خرداد» آراء و اندیشه های امام خمینی(ره)؛ انقلاب اسلامی در آیینه فرهنگ و ادب و هنر؛ نقش حماسه عاشورا در پیروزی انقلاب اسلامی؛ نقش زنان در قیام ۱۵ خرداد و پیروزی انقلاب اسلامی؛ توجه ویژه به جایگاه قیام ۱۵ خرداد در شکل گیری انقلاب اسلامی؛ نقش مردم ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت در قیام ۱۵ خرداد و انقلاب اسلامی؛ نقش مرجعیت و روحانیت در قیام ۱۵ خرداد و شخصیت های برجسته تاریخ انقلاب اسلامی است.

بخش هنرهای تجسمی سومین یادواره ملی فرهنگی، هنری «طلوع خرداد» از ۱۷ خرداد ۹۴ در شش رشته نقاشی، خوشنویسی، گرافیک شامل دو رشته پوستر و تصویرسازی، نقاشی خط و نگارگری در شهرستان پاکدشت آغاز شد؛ بخش داستان، شعر و کتاب نیز از ۲۴ خرداد در شهرستان قرچک؛ بخش فیلم و عکس از ۱۸ تا ۲۰ خرداد در شهرستان پیشوا، بخش سرودهای انقلابی و تواشیح از ۱۹ خرداد در ورامین به مدت دو روز برگزار شد و اجرای بخش تئاتر نیز از ۲۱ خرداد به مدت چهار روز تا ۲۴ خرداد در شهرستان ورامین برپا شد.

حاشیه های مراسم/جای خالی مسئولان ارشد وزارت ارشاد تا تقدیر از بیش از ۱۰۰ هنرمند

مراسم اختتامیه یادواره ملی طلوع خرداد در حالی برگزار شد که این مراسم حاشیه های قابل توجهی را داشت که از چشم خبرنگار مهر حاضر در این مراسم دور نماند.

*با توجه به اینکه این یادواره با عنوان یادواره ملی و در بخش های هنرهای تجسم، شعر و داستان، سرودهای انقلابی و فیلم و عکس برگزار شد کسی از مسئولان ارشد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم حضور نداشت.

*در این مراسم از بیش از ۱۲۰ هنرمند در رشته های مختلف هنری یادواره طلوع خرداد با اهدای لوح تقدیر، تندیس و هدایای نقدی و با حضور جمعی از مسئولان تقدیر به عمل آمد.

*در حالی که این یادواره در شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت برگزار شده بود اما در مراسم اختتامیه فقط فرماندار ورامین حضور داشت و فرمانداران پیشوا، پاکدشت و قرچک به دلایل کاری در این مراسم حضور نداشتند.

*در حالی که در این همایش قرار بود از خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز تقدیر به عمل آید اما نحوه تقدیر از فعالان رسانه باعث ناراحتی برخی از خبرنگاران شد که مسئول کمیته اطلاع رسانی یادواره ملی طلوع خرداد و از خبرنگاران پیشکسوت و فعال شهرستان پیگیر حل این مشکل بود.