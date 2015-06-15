حضور۲۰۰هنرمند در یادواره ملی طلوع خرداد/ارسال ۲۵۰۰اثر به دبیرخانه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین اسماعیلی در آیین اختتامیه یادواره ملی فرهنگی و هنری طلوع خرداد در سالن دانشگاه آزاد اسلامی ورامین اظهار داشت:خوشبختانه در این یادواره هنرمندان زیادی آثار خود را در رشته های مختلف به دبیرخانه یادواره سراسری طلوع خرداد ارسال کردند و این نشان می دهد که باید از این ظرفیت بیش از پیش بهره گرفت.

دبیر سومین یادواره ملی طلوع خرداد افزود: دبیرخانه یادواره ملی طلوع خرداد در شهرستان های ورامین، پیشوا، پاکدشت و قرچک فعالیت های زیادی را برای برگزاری شایسته این یادواره انجام دادند که باید از زحمات و تلاش های همه فعالان این عرصه تشکر و قدردانی کرد.

ارسال بیش از ۲۵۰۰ اثر به دبیرخانه یادواره ملی طلوع خرداد

معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران عنوان کرد: بیش از ۲۵۰۰ اثر در بخش های مختلف هنری به دبیرخانه این یادواره ارسال شد که هنرمندان بیش از ۲۰ استان کشور در یادواره ملی طلوع خرداد حضور داشتند.

وی بیان داشت: نزدیک به ۲۰۰ هنرمند در بخش های مختلف یادواره ملی طلوع خرداد نظیر هنرهای تجسمی، شعر و داستان، فیلم و عکس و سرودهای انقلابی شرکت کردند که این امر مایه مباهات می باشد.

حضور ۲۰۰ هنرمند در یادواره ملی طلوع خرداد

اسماعیلی یادآور شد: شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت میزبان هنرمندان رشته های مختلف هنری بودند و حقیقتا این چهار شهرستان در طول برگزاری این یادواره درگیر مراسم بودند.

برزین ضرغامی نیز در مراسم اختتامیه یادواره سراسری فرهنگی و هنری طلوع خرداد اظهار داشت: امروز ابزار هنر به عنوان یک وسیله فراگیر مورد توجه بسیاری از مردم قرار دارد و باید از این ظرفیت برای خلق آثار فاخر انقلابی و تعمیق ارزش های دینی و مذهبی استفاده کرد.

برای گسترش فرهنگ ۱۵ خرداد کوشش شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران افزود: ۱۵ خرداد در اوج مظلومیت و غربت رخ داد و هنوز بسیاری از ابعاد و زوایای آن به خوبی تببین نشده به همین خاطر باید همه ما برای تعمیق و گسترش فرهنگ ۱۵ خرداد تلاش و کوشش کنیم.

وی ادامه داد: امروز باید همه ما از دستاوردهای انقلاب اسلامی به نحو شایسته و مطلوبی پاسداری و حفاظت کنیم چرا که امام راحل در جریان انقلاب اسلامی آرمان های بلندی را برای ایران ترسیم کرد و با تکیه بر مردم انقلاب اسلامی را به ثمر رساندند.

گفتنی است، محورهای اصلی سومین یادواره ملی فرهنگی، هنری «طلوع خرداد» آراء و اندیشه های امام خمینی(ره)؛ انقلاب اسلامی در آیینه فرهنگ و ادب و هنر؛ نقش حماسه عاشورا در پیروزی انقلاب اسلامی؛ نقش زنان در قیام ۱۵ خرداد و پیروزی انقلاب اسلامی؛ توجه ویژه به جایگاه قیام ۱۵ خرداد در شکل گیری انقلاب اسلامی؛ نقش مردم ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت در قیام ۱۵ خرداد و انقلاب اسلامی؛ نقش مرجعیت و روحانیت در قیام ۱۵ خرداد و شخصیت های برجسته تاریخ انقلاب اسلامی است.

بخش هنرهای تجسمی سومین یادواره ملی فرهنگی، هنری «طلوع خرداد» از ۱۷ خرداد ۹۴ در شش رشته نقاشی، خوشنویسی، گرافیک شامل دو رشته پوستر و تصویرسازی، نقاشی خط و نگارگری در شهرستان پاکدشت آغاز شد؛ بخش داستان، شعر و کتاب نیز از ۲۴ خرداد در شهرستان قرچک؛ بخش فیلم و عکس از ۱۸ تا ۲۰ خرداد در شهرستان پیشوا، بخش سرودهای انقلابی و تواشیح از ۱۹ خرداد در ورامین به مدت دو روز برگزار شد و اجرای بخش تئاتر نیز از ۲۱ خرداد به مدت چهار روز تا ۲۴ خرداد در شهرستان ورامین برپا گردید