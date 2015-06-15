آتشفشان اندونزی موجب بی خانمانی بیش از 2700 نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شدت گرفتن فوران آتشفشان سینابونگ واقع در رشته کوه واقع در شمال جزیره سوماترا هزاران نفر را بی خانمان کرد. به گفته یک مقام اندونزیایی فوران این آتشفشان که از روز چهارم ژوئن آغاز شده طی روزهای اخیر شدت گرفته است.

بر این اساس خاکسترهای این آتشفشان تا فواصل بسیار دور از این کوه منتشر شده و مشکلاتی را برای دهها هزار سکنه نواحی اطراف آن به وجود آورده است.

آتشفشان فعال شده در شمال استان سوماترای اندونزی از تابستان سال 2013 تا کنون گاه و بی گاه فعال می شود .گفتنی است هفته گذشته دولت اندونزی از مردمی که در شعاع هفت کیلومتری این آتشفشان ساکن هستند، خواست خانه های خود را تخلیه کنند.