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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۲۲:۳۹

آتشفشان اندونزی موجب بی خانمانی بیش از 2700 نفر شد

آتشفشان اندونزی موجب بی خانمانی بیش از 2700 نفر شد

فعال شدن آتشفشان سینابونگ در شمال سوماترای اندونزی موجب خروج بیش از دو هزار و 700 نفر از سکنه مناطق نزدیک به این آتشفشان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شدت گرفتن فوران آتشفشان سینابونگ واقع در رشته کوه واقع در شمال جزیره سوماترا هزاران نفر را بی خانمان کرد. به گفته یک مقام اندونزیایی فوران این آتشفشان که از روز چهارم ژوئن آغاز شده طی روزهای اخیر شدت گرفته است.

بر این اساس خاکسترهای این آتشفشان تا فواصل بسیار دور از این کوه منتشر شده و مشکلاتی را برای دهها هزار سکنه نواحی اطراف آن به وجود آورده است.

آتشفشان فعال شده در شمال استان سوماترای اندونزی از تابستان سال 2013 تا کنون گاه و بی گاه فعال می شود .گفتنی است هفته گذشته دولت اندونزی از مردمی که در شعاع هفت کیلومتری این آتشفشان ساکن هستند، خواست خانه های خود را تخلیه کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
کد مطلب 2779983

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