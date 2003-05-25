60 درصد مرگها در همان ساعات اوليه سكته قلبي روي ميدهد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر به نقل از پنجمين كنگره سراسري قلب و عروق : دكتر مسعود اسلامي گفت : اقدام هاي سريع اورژانس نه تنها ميتواند جان بسياري از بيماران مبتلا به بيماريهايقلبي را نجات دهد - بلكه مينواند آسيب ناشي از سكته قلبي را به حداقل برساند .

وي افزود : تجربه هاي پزشكي نشان داده است كه قوي ترين دارو هاي جديد كه مي توانند از مرگ عضله قلبي جلو گيري كنند تنها پس از 4 تا 6 ساعت اول پس از سكته موثرند .

وي تغيير شيوه زندگي - ترك سيگار - تغيير عادات غذايي - ورزش و دوري از استرس را از مهمترين فاكتورهايي دانست كه روند پيشرفت تصلب شرائين را كند ميكند .

گفتني است پنجمين كنگره سراسري قلب و عروق از 23 تا 26 خرداد ماه امسال به مدت چهار روز در مركز همايشهاي رازي برگزار ميشود.