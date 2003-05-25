  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۴ خرداد ۱۳۸۲، ۵:۰۶

دبير پنجمين كنگره سراسري تازه هاي قلب و عروق

60 درصد مرگها در همان ساعات اوليه سكته قلبي روي ميدهد

با تجهيز آمبولانس ها به وسايل نجات بخش به منظور رسانيدن سريع بيماران به بخش هاي مرا قبت ويژه از شمار مرگ و مير بيماران قلبي كاسته خواهد شد اين در حالي است كه 60 درصد مرگهاي ناشي از سكته هاي قلبي در همان ساعات اوليه روي ميدهد

به گزارش خبرنگار اجتماعي   خبرگزاري مهر به نقل از پنجمين كنگره سراسري قلب و عروق : دكتر مسعود اسلامي گفت : اقدام هاي سريع اورژانس نه تنها ميتواند جان بسياري از بيماران مبتلا به بيماريهايقلبي را نجات دهد - بلكه مينواند آسيب ناشي از سكته قلبي را به حداقل برساند .

وي افزود : تجربه هاي پزشكي نشان داده است كه قوي ترين دارو هاي جديد كه مي توانند از مرگ عضله قلبي جلو گيري كنند تنها پس از 4 تا 6 ساعت اول پس از سكته موثرند .

وي تغيير شيوه زندگي - ترك سيگار - تغيير عادات غذايي - ورزش و دوري از استرس را از مهمترين فاكتورهايي دانست كه روند پيشرفت تصلب شرائين را كند ميكند .

گفتني است پنجمين كنگره سراسري قلب و عروق از 23 تا 26 خرداد ماه امسال به مدت چهار روز در مركز همايشهاي رازي برگزار ميشود.

کد مطلب 2780

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه