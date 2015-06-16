به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماندیشی مسئولان کمیسیون بسیج مجمع نمایندگان طلاب و روحانیون حوزه علمیه و مسئولان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم در محل این ستاد برگزار شد.
حجتالاسلام حسین احمدی قمی، معاون تشکلهای مردمی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم در این جلسه به بیان الزامات تذکر لسانی پرداخت و اظهار کرد: احیای دو واجب فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر اینکه تاکید دین و آموزههای نبوی و علوی است، مطالبه جدی مقام معظم رهبری نیز هست که تذکر لسانی باید توام با اخلاق اسلامی باشد.
وی حوزویان را مظهر رعایت اخلاق اسلامی در جامعه دانست و افزود: احیای امر به معروف و نهی از منکر یکی از رسالتهای جدی حوزه علمیه و حوزویان است ولی متاسفانه آن گونه که باید و شاید به این مسئله اهتمام داده نمیشود.
به گفته وی حوزویان باید در فراگیرشدن تذکر لسانی به صورت جدی وارد شوند تا شاهد احیای این دو واجب در سطح جامعه باشیم.
معاون تشکلهای مردمی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم معتقد است که اگر تذکر لسانی با رعایت مولفههای اخلاقی آن در جامعه فراگیر شود، جامعه اسلامی به مکان ناامنی برای مجرمان و متخلفان تبدیل میشود و بسیاری از معضلات کنونی برطرف خواهد شد.
حجتالاسلام احمدی قمی تاکید کرده که امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما مظلوم واقع شده است، در صورتی که روایات ما از این فریضه الهی به عنوان قوام دین یاد میکنند.
وی مسئولیت طلاب علوم دینی را در تبلیغ، آموزش و فراگیرکردن تذکر لسانی مهم دانست و ابراز امیدواری کرد که حوزه علمیه و حوزویان با تشکیل کارگروههای مختلف در احیای این فریضه الهی اهتمام جدی داشته باشند.
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