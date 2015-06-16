سرکرده القاعده در یمن به هلاکت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست چاپ آمریکا به نقل از مسئولان آمریکایی اعلام کرد که ناصر الوحیشی سرکرده القاعده در یمن به هلاکت رسیده است.

این روزنامه نوشت: ناصر الوحیشی در حمله هواپیماهای بدون سرنشین هفته گذشته آمریکا در یمن کشته شده است اما تاکنون این خبر تایید نشده است.

این مسئولان که خواستند نامشان فاش نشود اعلام کردند که واشنگتن تلاش می کند از کشته شدن سرکرده القاعده در یمن اطمینان حاصل کند.

گفته می شود ناصر الوحیشی یکی از نزدیکان «اسامه بن لادن» سرکرده سابق القاعده به شمار می رفت. تایید خبر کشته شدن الوحیشی پس از هلاکت بن لادن در سال ۲۰۱۱ بزرگترین ضربه برای القاعده خواهد بود.