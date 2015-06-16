فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه رفسنجان عصر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده انتظامی رفسنجان، اظهار داشت: سرهنگ مهدوی نیا در سه سال خدمتگذاری خود، فداکاری و مجاهدت را در راستای تحقق ماموریت‌های ذاتی نیروی انتظامی به نحو مطلوب به انجام رسانده است.

حجت الاسلام عباس رمضانی‌ پور خواستار توجه بیشتر به نیازهای زیرساختی نیروی انتظامی در رفسنجان شد و افزود: کسانی که صادقانه در این راستا عمل می کنند در پیشگاه خداوند اجر بزرگی دارند.

وی درخشش نیروی انتظامی در بعد امنیت را مدیون همکاری با فرماندهی دانست و یادآور شد: مردم استحقاق خدمت خالصانه و صادقانه دارند و برای ایجاد امنیت بیش از پیش باید تلاش کرد.

وی با بیان اینکه همکاری و همدلی با نیروی انتظامی سبب موفقیت‌های بیشتری را برای این نیرو فراهم می آورد، تصریح کرد: اگر درخشش نیروی انتظامی به ویژه در بعد امنیت بخواهیم ظاهر شود و مردم احساس امنیت و رضایت‌مندی خود را اعلام کنند، منوط به همکاری مجدانه است.

فرماندار رفسنجان نیز در این مراسم با اشاره به تلاش های ستودنی صورت گرفته در راستای ارتقاء امنیت شهرستان توسط نیروی انتظامی، گفت: جمعیتی بیش از ۵۰ هزار تبعه بیگانه در این شهرستان موجب شده این تعداد در حوزه های مختلف امنیت، اجتماعی و فرهنگی شهرستان دخیل باشند و به عنوان مثال فرصتهای شغلی زیادی را اشغال کنند.

حمید ملانوری با بیان اینکه در برنامه‌ریزی‌ها باید به‌طور ویژه و با حساسیت این تعداد تبعه بیگانه مورد توجه قرار گیرد عنوان کرد: رفسنجان به‌ لحاظ اقتصادی جایگاه ویژه‌ای در استان و کشور دارد و تبعاتی که در برخی آسیبهای اجتماعی وجود دارد باید رصد شود.

رئیس شورای تأمین شهرستان رفسنجان با اشاره به حضور گروه های سیاسی در این شهرستان و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی، تصریح کرد: علاقمندان به حضور در انتخابات فعالیت‌های خود را آغاز کرده‌اند که ممکن است سبب تنش‌هایی ‌شود و در این زمینه اعضای شورای تامین و نیروی انتظامی باید جدیت و حساسیت لازم برای کنترل اوضاع سیاسی اجتماعی شهرستان داشته باشند.

وی در پایان تخصص، کارآمدی، به روز بودن، داشتن انگیزه برای سیاست های جمهوری اسلامی ایران و حسن خلق را از جمله ویژگی های انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی دانست.

در این مراسم سرهنگ نصرالله عباسی به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان منصوب و از زحمات سرهنگ محمد مهدوی نیا تقدیر شد.