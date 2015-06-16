دولت ساعات کاری ماه رمضان در خوزستان را کاهش دهد

عبدالله سامری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال های قبل، روال کاری به این صورت بود که دولت به منظور ایجاد بستری برای بهره مندی بیشتر مردم روزه داران از معنویات ماه رمضان، ساعات کاری را برای کارمندان کاهش می داد. به نظر می رسد این امر، کار پسندیده ای است که به کارکنان و کارگران این اجازه را می داد که بتوانند استفاده بیشتری از برکات این ماه عظیم داشته باشند.

وی افزود: متاسفانه امسال سخنگوی دولت اعلام کرد؛ دولت تصمیم گرفته ساعات کاری ماه رمضان کاهش نیابد. به نظر می رسد این تصمیم دولت و تعمیم آن به کل استانهای کشور که شرایط اقلیمی و آب و هوایی بسیار متفاوتی دارد، منطقی نبوده و دارای عقبه کارشناسی نیست.

سامری با بیان اینکه کاهش ساعت کاری ماه رمضان در تمام کشورهای اسلامی انجام می شود تا کارکنان دولت و بخش خصوصی در ماه رمضان بتوانند از اعمال این ماه استفاده بیشتری کنند، عنوان کرد: از سوی دیگر امسال و چند سال آینده ماه رمضان با فصل تابستان تقارن یافته و زمان روزه داری طولانی و بسیار سخت است به همین دلیل باید دولت برای کمک به روزه داری کارکنان، ساعات کاری در این ماه را کاهش دهد.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دولت نباید آب و هوای تهران و برخی استان های خوش آب و هوای کشور را با استانی مثل خوزستان که گرمای آن حتی به بالای ۵۰ درجه در این موقع از سال می رسد، یکسان بداند و تصمیم خود را به کل کشور تعمیم دهد. اصولا مردم در خوزستان می گویند، مسئولان در آب و هوای مناسب تهران برای کل کشور نسخه می پیچند و از شرایط زندگی و روزه داری مردم سایر نقاط کشور بی خبر هستند.

سامری گفت: اگر منطقی به این تصمیم دولت نگاه کنیم حق با مردم است و ظاهرا دولتمردان نگاه جامعی به مردم سراسر کشور ندارند؛ زیرا تفاوت شرایط آب و هوایی تهران و با استان هایی مثل خوزستان، هرمزگان و بوشهر در این موقع از سال از زمین تا آسمان است و روزه داران در این شرایط با سختی مواجه می شوند.

وی تصریح کرد: علت کاهش ساعات کاری در ماه رمضان ایجاد شرایطی برای مردم روزه دار به منظور شرکت در مراسم مختلف مذهبی مخصوص این ماه است به همین دلیل دولت باید در این خصوص همکاری لازم را با مردم برای انجام فعالیت های دینی داشته باشد.

سامری تاکید کرد: دولت باید این تصمیم خود را اصلاح کند و نسبت به کاهش ساعات کاری ماه رمضان در استان هایی مثل خوزستان اقدام کند تا مردم بتوانند ماه رمضان فعلی را با توفیق و استفاده بیشتری پشت سر بگذارند.