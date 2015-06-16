همایش ملی «نماز» در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، یداله رجائی با بیان اینکه هدف از برگزاری همایش ملی نماز پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی در جامعه است افزود: مقالاتی با محورهای، نماز و بهزیستی روانی، نقش نماز و مسجد در پیشگیری از انحرافات اجتماعی، تاثیر نماز در تحکیم و تقویت بنیان خانواده، ارتقای سلامت روانی و اجتماعی، نقش نماز در پیشگیری از گسترش استفاده مطلوب از رسانه های مدرن و نماز و تهذیب نفس و کسب فضایل اخلاقی و عرفانی پذیرفته خواهد شد.

وی عنوان کرد: نماز و تربیت کودکان و نوجوانان، نقش نماز جماعت در وحدت بخشی و انسجام اجتماعی، نماز و فعالیت اقتصادی سالم، نقش نماز در افزایش سرمایه اجتماعی از دیگر محورهای مقالات ارسالی به این همایش برشمرد.

رجائی مهلت ارسال آثار به همایش ملی نماز و پیشگیری از آسیب های فردی و اجتماعی را 19 مهر بیان کرد و گفت: زمان داوری برای آثار ارسال شده به دبیرخانه این همایش پنج آبان است و روز برگزاری همایش ملی نماز 19 آبان امسال خواهد بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با اشاره به آثار برگزیده ،گفت: مقالات برگزیده در این همایش در مجله علمی - پژوهشی عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی چاپ خواهد شد و علاقه مندان می توانند مقالات خود را به دبیرخانه همایش ملی نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان و یا به آدرس conferances.iaus.ac.ir ارسال کنند.

رجایی یادآورشد: این همایش با همکاری استانداری، دفتر نمایندگی ولی فقیه و امام جمعه زنجان، سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان، اداره کل بهزیستی، اداره کل زندان ها اقدامات تامینی و تربیتی، ستاد اقامه نماز، نیروی انتظامی، دادگستری کل استان، سازمان تبلیغات اسلامی، شبکه اشراق، شهرداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.