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۲۵ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۵۰

"جايي در دوردست" داستان عشق و طبيعت است

"جايي در دوردست" داستان عشق و طبيعت است

موضوع فيلم جديد خسرو معصومي، "جايي در دوردست"، عشق و طيبعت در فضاي بومي و روستايي و در ادامه فيلم قبلي او "رسم عاشق‌كشي" است.

كارگردان "جايي در دوردست" در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد ساختار فيلم جديد خود و شباهت آن با فيلم قبلي‌اش گفت: "فيلمي كه ساخته‌ام در همان فضا و طرح موضوع عشق و طبيعت است و تصميم دارم بعد از تكميل فيلمنامه قسمت سوم، آن را هم بسازم. "جايي در دوردست" مناسب براي مخاطب عام است و مي‌تواند با توجه به پتانسيل بالا با مخاطبانش ارتباط برقرار كند."

خسرو معصومي درباره اين پروژه گفت: "به علت كوهستاني بودن لوكيشن فيلم كه در فصل زمستان و در دل جنگل‌هاي شمال بود، فيلمبرداري در 67 جلسه انجام شد. در "جايي در دوردست" رويكردي داشتم به استفاده از لوكيشن‌هاي بديع و جديد در مناطق كوهستاني شمال كشور، در حالي كه اكثر توليدات سينمايي در محيط‌هاي شهري فيلمبرداري مي‌شوند. البته رويكرد من به محيط‌هاي روستايي از كارهاي اوليه‌ام فيلم "دوران سربي" وجود داشته است."

معصومي در مورد تاثير برگزاري جشنواره فيلم فجر بر سينماي ايران گفت: "جشنواره ويتريني است براي نمايش و عرضه فيلم‌ها. طبعاً‌ اگر فيلمي خوب باشد در جشنواره درباره آن صحبت مي‌شود كه اين قضيه در زمان اكران تاثيرگذار است و مخاطبان زيادي جذب ديدن فيلم مي‌شوند."

وي در مورد گروه بازيگران "جايي در دوردست" كه مجموعه‌اي از بازيگران جوان و تازه‌كار و بازيگران قديمي است گفت: "مهران رجبي و مسعود رايگان از بازيگران حرفه‌اي سينما هستند. محمدهادي ديباجي و مرضيه خوش‌تراش نيز از بازيگراني هستند كه براي اولين بار جلوي دوربين رفته‌اند. فكر كردم با توجه به فضا و مضمون فيلم اين تركيب خوبي از بازيگران خواهد بود."

کد مطلب 278013

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