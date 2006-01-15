داوري آثار اولين جشنواره هنرهاي سنتي جوانان

به گزارش گروه فرهنگ وهنر "مهر"به نقل از روابط عمومي موسسه فرهنگي هنري صبا، اولين جشنواره هنرهاي سنتي جوانان در 13 رشته مرتبط با هنرهاي سنتي در دو رده سني تا 25 سال و از 25 تا 35 سال با آثار 420 هنرمند جوان در موسسه فرهنگي هنري صبا برگزار شد.
اعضاي هيات داوران هر يك از بخش ها به اين شرح انتخاب شده اند:
1- نگارگري و كتاب آرايي: هوشنگ جزي زاده، محمد علي رجبي، مجيد مهرگان، محمد مهدي هراتي و خانم مهين افشان پور.
2- خوشنويسي : اميرخاني ، ايرج نعيمايي، كابلي، كاشفي و صداقت جباري.
3- فلز: فيناستيان، گلچين ، حسين ياوري، عبدالمجيد شريف زاده.
4- سفال ، سراميك، كاشي و سنگ : پاشايي ، ماهرالنقش، قان بيگي ، مكي نژاد ، اكبري .
5- شيشه: خدايان، رهنورد و آقايان: ضايي ، الهي، شاهوران جم.
6-نساجي و رودوزيها: هاشمي، اكبري و آقايان : عنايتي و ياوري.
7- معماري و هنرهاي وابسته به آن : ماهرالنقش ، بياباني و مكي نژاد.
8- ساز سازي سنتي: امير عطايي ، فرهمند و نعيمايي.
9- بافته هاي داري و طراحي فرش: خانم عرب زاده و آقايان محسني، پاكدست ، تامسون، ياوري، درودچي.
10- چاپ: خانم : هاشمي و آقايان گنجينه، خاويان ، شريف زاده.
11- چوب: استادان ارجمند آقايان: بهمن آزموده ، ميرطيبي، طوسي، گلريز، شريف زاده.
اين نمايشگاه تا 18 بهمن ماه در همه روزه به جز ايام تعطيل از ساعت 10 صبح تا 20 براي عموم علاقه مندان داير مي باشد.
نظر شما