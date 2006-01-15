اعلام آمادگي يك شركت آلماني براي مشاركت در پروژه هاي گاز ايران

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از نشريه ديلي نيوز، شركت انرژي" اي.او.ان" كه يكي از بزرگترين شركتهاي انرژي در آلمان محسوب مي شود، بر آمادگي خود در سرمايه گذاري در پروژه هاي گاز ايران تاكيد كرد.

بر اساس اين گزارش، "وولف برنوتات" رييس شركت اي.او.ان اعلام كرد، با توجه به اينكه ايران داراي دومين ذخاير بزرگ گاز در جهان است، اين شركت نمي تواند از فرصتهاي سرمايه گذاري در ايران چشم پوشي كند.

بر پايه اين گزارش، شركت اي.او.ان قصد دارد در پروژه خط لوله گاز نابوكو كه قرار است گاز ايران را از طريق تركيه به اروپا برساند، مشاركت كند. اين پروژه هنوز در مرحله مذاكره قرار دارد.

به گزارش مهر، در حالي شركت اي.او.ان براي سرمايه گذاري در پروژه هاي انرژي ايران اعلام آمادگي مي كند كه تنش هسته اي ميان ايران و كشورهاي اروپايي و آمريكا دوباره به اوج خود رسيده است، و حتي صحبت از اعمال تحريمهاي اقتصادي ايران نيز به ميان آمده است.

رييس شركت "اي.او.ان" در اين زمينه اذعان دارد كه فرصتهاي سرمايه گذاري در بخش انرژي ايران بسيار مطلوب است و اين شركت عزمي جدي بر حضور در بازار ايران دارد.

برنوتات همچنين اضافه كرد، كه مناقشه گاز ميان روسيه و اوكراين كشورهاي اروپايي را به اين نتيجه رسانده است كه بايد به دنبال منابع انرژي جديدي بگردند، كه گاز ايران مي تواند در اين زمينه نقش مهمي بازي كند.