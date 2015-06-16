نمی توان بار فنی ورزش را از بار فرهنگی آن جدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه، عبدالحمید احمدی در مجمع عادی سالانه فدراسیون کونگ فو در کرمانشاه با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی در ورزش اظهار کرد: فرهنگ مهمترین تاثیر ورزش بر جامعه است و توسعه ورزش به ترویج ارزش های فرهنگی می انجامد.

وی افزود: خوشبختانه ارزش های فرهنگی در بسیاری از رشته های رزمی ملموس است و ضرورت دارد در این زمینه به صورت مستمر کار شود.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی وزارت ورزش و جوانان همچنین ضمن تقدیر از فعالیت های فرهنگی فدراسیون کونگ فو در زمینه اقدامات فرهنگی اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان از این برنامه ها حمایت واقعی خواهد کرد.

احمدی در پایان برگزاری مجامع سالانه فدراسیون های ورزشی را کمتر از برگزاری مجامع انتخاباتی ندانست و گفت:آنچه به فدراسیون ها و هیئت های ورزشی رسمیت می بخشد همین مجامع است.

تشکیل مجمع خیرین ورزش بانوان استان کرمانشاه اقدامی نو در کشور است

معاون وزیر ورزش همچنین در نشست اعضای مجمع خیرین ورزش بانوان استان کرمانشاه، با تاکید بر اهمیت حضور خیرین و حامیان ورزش اظهار داشت: یکی از مهمترین سیاست های دولت یازدهم ایجاد شرایط لازم برای مشارکت جامعه در امر ورزش و واگذاری امور در این زمینه به خود مردم است.

وی افزود: اعتقاد داریم اگر مردم وارد میدان شوند و در این زمینه ایفای نقش کنند چرخ حرکت ورزش روان تر خواهد شد.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی وزارت ورزش و جوانان همچنین تلاش استان کرمانشاه در این رابطه را شایسته تقدیر دانست و گفت: امتیاز مهم این مجمع این است که مختص ورزش بانوان تشکیل شده است و نیت خیر در آن موج می زند.

احمدی از این مجمع به عنوان الگویی برای سایر استان ها ذکر کرد و افزود:اهتمام در جهت حمایت از ورزش بانوان از اقدامات ارزشمند است و وزارت ورزش و جوانان حمایت از این اقدامات را که بر اساس هم افزایی و استفاده از ظرفیت های جامعه و خیرین بنیان نهاده شده است را در دستور کار دارد.

مشاور عالی وزیر ورزش و جوانان،در ادامه به مشکلات امروز جامعه در زمینه کم تحرکی و آمار پائین مشارکت مردم در امر ورزش عمومی نیز اشاره کرد و گفت: این کم تحرکی متاسفانه عامل مهم بسیاری از بیماری ها و کاهش سن مبتلاء به بیماری است.

وی تحرک و ورزش را بخصوص برای بانوان ضروری خواند و گفت: سلامت مادران و بانوان ضامن سلامت جامعه است و باید تلاش کنیم زمینه فعالیت ورزشی بانوان در ورزش را افزایش دهیم.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی وزارت ورزش و جوانان در پایان از اهتمام جدی مسئولین و خیرین ورزش استان کرمانشاه در راستای توسعه ورزش بانوان قدردانی کرد.