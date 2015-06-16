به گزارش خبرنگار مهر، سه سال قبل و در روزهایی که سوزوکی ژاپنی به ایران آمده بود و از استانداردسازی مد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌گفت و از این باشگاه به آن باشگاه می‌رفت، بسیاری از مدیران و خبرنگاران فوتبال ایران مات و متحیر از پرونده ها و دانسته‌های این ژاپنی برای هم می‌گفتند.

در واقع استانداردسازی چه در بعد نرم افزاری و چه در ابعاد سخت افزاری با آنچه ما تاکنون در فوتبال ایران دیده بودیم فاصله‌هایی داشت، از اینجا تا سرزمین آفتاب تابان.

با این وجود اما همه از خود می‌پرسیدند که این ژاپنی که تا چند سال قبل از ورزش کردن، سومو «کشتی سنگین وزنهای سنتی ژاپن» و سامورایی «شمشیرزنی رزمی» را می‌شناخت، چگونه استانداردسازی در حد قاره را یاد گرفته و از این کشور به آن کشور می‌رود و آموزش می‌دهد؟

پاسخ معلوم شد، ژاپن برای استانداردسازی و برای تلمذ زیرساخت فوتبال دست نیاز به سوی ایتالیایی‌های کالچو دراز کرده بودند و البته نه امروز که چندین سال قبل و پس از یادگیری ماجرا آنها زیر ساخت را پیدا کردند و نهایتا به اینجایی رسیدند که امروز رسیده‌اند، آنها از آسیا فاصله گرفته‌اند و حتی تجربه برگزاری جام جهانی فوتبال به همراه کره جنوبی را هم دارند.

آن روز‌ها البته در کنار سوزوکی نکات ویژه‌ای آموختیم اما مهمترین دست آوردمان ساخت مدرک‌های جعلی بود برای آنکه سوزوکی را دور بزنیم و بگوییم خصوصی هستیم و درآمد داریم و حق پخش تلویزیونی می‌گیریم و بلیط هم خودمان می‌فروشیم!

اگر به صورت واقعی آن دست آوردها را بررسی کنیم از همه استانداردسازی‌ها تنها میکسدزون و سالن کنفرانس خبری‌اش را توانستیم ردیف کنیم بقیه اش فریب بود و دعوا...

حالا اما نه سوزوکی که خود «گاووالتی» می خواهد به ایران بیاید، این خبر را تاج از سازمان لیگ مخابره می کند و خودش زودتر از همه اعلام می‌کند که چه جنجال‌هایی خواهد داشت، چرا که گاووالتی با میکسدزون و سالن کنفرانس سرش را نمی‌کشد برود. او و تیمش شش ماه به ایران می آیند و هستند تا برخی از باشگاه‌های اضافه و غیر استاندارد را از فوتبال ایران حذف کنند.

رئیس سازمان لیگ رفته دنبال اصل جنس، از اروپا، این کار لازم و واجب بود و بالاخره باید روزی رخ می‌داد، ما نمی‌دانیم زلزله گاووالتی در ایران چند ریشتری است و آیا او هم مثل سوزوکی در مواجهه با سند سازی‌های باشگاه‌ها که به او نشان می‌دادیم، تنها سر تکان می‌دهد و می‌رود؟ یا اینکه اسناد دروغین خصوصی سازی و استانداردسازی را پاره می‌کند و باشگاه‌های ضعیف و غیر استاندارد را با حمایت سازمان لیگ و با هر عقوبتی که داشته باشد، متعلق به هر استانی که باشد کنار می‌گذارد؟

تاج خودش چنین کرده و حالا باید منتظر پس لرزه‌های این حرکت مدرن و درست بماند، تغییرات در ایران همیشه هزینه دارد و قربانی می گیرد، با این وجود تاج این رسیک را انجام داده است، شاید روزی بقیه هم راه وی را بروند چون کار درست، همیشه درست است، حتی اگر قربانی بگیرد.