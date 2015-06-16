نامه طالبان به ابوبکر البغدادی: افغانستان جای شما نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، طالبان افغانستان با انتشار نامه ای سرگشاده در پایگاه رسمی این گروه به ابوبکر البغدادی، سرکرده گروه تروریستی داعش هشدار داد که افغانستان جایی برای این گروه نیست.

«ملا اختر محمد منصور» سرپرست شورای رهبـری و نائب رئیس طالبان افغانستان تاکید کرد که طالبان موافق وجود جریان های موازی نیست و داعش نمی تواند در افغانستان فعالیت داشته باشد.

وی خطاب به سرکرده داعش تصریح کرد: «شما را آگاه می‌کنم که کسی تحت عنوان داعش در افغانستان فعالیتی انجام ندهد تا در این کشور به غیر از امارت اسلامی طالبان صف دیگری ایجاد نشود.»

در ماه های اخیر با گسترش فعالیت های داعش در برخی مناطق افغانستان، درگیری های شدیدی میان این دو گروه پیش آمده که تلفات زیادی از هر دو گروه گرفته است.