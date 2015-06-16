احداث کمربندی شرقی دوم بابل تسریع شود

رجب ملایی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پروژههای بزرگ عمرانی در شهرستان بابل، تصریح کرد: تسریع در احداث کنارگذرجنوبی بابل، احداث کمربندی شرقی دوم، تعریض محورهای مواصلاتی و روستایی بابل، شروع عملیات سد سجادرود، عملیات آبرسانی به شهر و روستاهای بابل، احداث تصفیه خانه و کارخانه کمپوست زباله از جمله کارهای مهم عمرانی انجام شده در دولت تدبیر و امید است.
ملایی با بیان اینکه رسانهها به عنوان بازوان توانمند مدیران میتوانند نقش مهمی در عمران و آبادانی شهرها ایفا کنند از تنگ نظری و شیطنت برخی از سایتهای محلی مازندران انتقاد کرد و گفت: یک سایت محلی که به اصطلاح حامی دولت بوده اما عملا برای حفظ منافع و کسب درآمد درصدد تخریب مدیران دولت تدبیر و امید است.
ملایی با اشاره به اینکه از انتقادهای سازنده رسانهها استقبال میکنم، یادآور شد: جای بسی تعجب است، برخی از رسانهها در ظاهر ادعای حمایت از دولت میکنند اما در عمل به جای کمک، درصدد پیدا کردن سرنخهای کوچک برای تخریب مدیران دولت تدبیر و امید هستند.
وی با بیان اینکه رسانهها نباید با تخریب شخصیتهای حقیقی و حقوقی برای خود کسب درآمد کنند، اضافه کرد: جای تعجب است حدود نیم ساعت با یک سایت در خصوص عملکرد دولت تدبیر و امید در بابل مصاحبه کردم اما این سایت تنها به تحریف حرفهای بنده در جلسه شورای اداری بابل بسنده کرده و به نوعی با تخریب سعی کرده است برای خود مخاطب جذب کند.
ملایی با اشاره به اینکه سیاستهای اجرایی بنده تنها در راستای فرامین مقام معظم رهبری و سیاست های دوت تدبیر و امید و به تبع آن مقام عالی دولت در مازندران است، گفت: مخالف سیاستهای باج خواهانه رسانهها بوده و به هیچ وجه برخی رسانهها نمیتوانند با درج اخبار کذب و دروغ از بنده باج خواهی کنند.
وی با تقدیراز حامیان و برگزارکنندگان جشن بزرگ ۲۴ خرداد در بابل از برگزاری این جشن با نظم و آرامش کامل در بابل خبر داد و افزود: با توجه به اینکه جشن بزرگ ۲۴ خرداد در برخی شهرهای مازندران دستخوش برخی حوادث بوده است اما با تدابیر انجام شده این مراسم در بابل با شکوه خاصی برگزار شد.
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