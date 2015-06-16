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۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۱۷

ملایی:

احداث کمربندی شرقی دوم بابل تسریع شود

احداث کمربندی شرقی دوم بابل تسریع شود

بابل - فرماندار بابل تسریع در احداث کمربندی شرقی دوم و کنارگذر جنوبی را ضروری برشمرد و آن را از مهمترین پروژه های عمرانی شهرستان بیان کرد.

رجب ملایی رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی در شهرستان بابل، تصریح کرد: تسریع در احداث کنارگذرجنوبی بابل، احداث کمربندی شرقی دوم، تعریض محورهای مواصلاتی  و روستایی بابل، شروع عملیات سد سجادرود، عملیات آبرسانی به شهر و روستاهای بابل، احداث تصفیه خانه و کارخانه کمپوست زباله از جمله کارهای مهم عمرانی انجام شده در دولت تدبیر و امید است.

ملایی با بیان اینکه رسانه‌ها به عنوان بازوان توانمند مدیران می‌توانند نقش مهمی در عمران و آبادانی شهرها ایفا کنند از تنگ نظری و شیطنت برخی از سایت‌های محلی مازندران انتقاد کرد و گفت: یک سایت محلی که به اصطلاح حامی دولت بوده اما عملا برای حفظ منافع و کسب درآمد درصدد تخریب مدیران دولت تدبیر و امید است.

ملایی با اشاره به اینکه از انتقادهای سازنده رسانه‌ها استقبال می‌کنم، یادآور شد: جای بسی تعجب است، برخی از رسانه‌ها در ظاهر ادعای حمایت از دولت می‌کنند اما در عمل به جای کمک، درصدد پیدا کردن سرنخ‌های کوچک برای تخریب مدیران دولت تدبیر و امید هستند.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها نباید با تخریب شخصیت‌های حقیقی و حقوقی برای خود کسب درآمد کنند، اضافه کرد: جای تعجب است حدود نیم ساعت با یک سایت در خصوص عملکرد دولت تدبیر و امید در بابل مصاحبه کردم اما این سایت تنها به تحریف حرف‌های بنده در جلسه شورای اداری بابل بسنده کرده و به نوعی با تخریب سعی کرده است برای خود مخاطب جذب کند.

ملایی با اشاره به اینکه سیاست‌های اجرایی بنده تنها در راستای فرامین مقام معظم رهبری و سیاست های دوت تدبیر و امید و به تبع آن مقام عالی دولت در مازندران است، گفت: مخالف سیاست‌های باج خواهانه رسانه‌ها بوده و به هیچ وجه برخی رسانه‌ها نمی‌توانند با درج اخبار کذب و دروغ از بنده باج خواهی کنند.

وی با تقدیراز حامیان و برگزارکنندگان جشن بزرگ ۲۴ خرداد در بابل از برگزاری این جشن با نظم و آرامش کامل در بابل خبر داد و افزود: با توجه به اینکه جشن بزرگ ۲۴ خرداد در برخی شهرهای مازندران دستخوش برخی حوادث بوده است اما با تدابیر انجام شده این مراسم در بابل با شکوه خاصی برگزار شد.

کد مطلب 2780265

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