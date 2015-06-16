رشد توسعه افقی شهر اسدآباد متوقف می شود

حمزه عبدکوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حفظ و نگهداری فضای سبز موجود اصلی ترین اولویت است، اظهارداشت: توسعه و افزایش فضای سبز در دستور کار قرار دارد.

شهردار اسدآباد با بیان اینکه اجرای طرح جداسازی آب فضای سبز از شرب نیز از دیگر اقدامات است، افزود: اجرای این طرح با توجه به تنش آبی موجود در استان جزو اولویت هاست که در این راستا یک طرح مطالعاتی تهیه و بخشی از آن در سال جاری اجرا می شود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت مجسمه سید جمال الدین اسدآبادی در شهر اسدآباد، بیان داشت: تندیسی در سال جاری در شان بیدارگر مشرق زمین طراحی و در یکی از میادین اصلی شهر اسدآباد قرار می گیرد.

شهردار اسدآباد با بیان اینکه برنامه ریزی شده تا ورودی و خروجی اسدآباد را در دو قالب پارک بزرگ شهری بسترسازی و یک طراحی مناسب برای اقامت و توقف مسافرین و زائرین از بزرگراه به سمت کربلا داشته باشیم، گفت: این امر باعث جذب گردشگر در شهر و به نوعی شناخت بیشتر اسدآباد به عنوان زادگاه سید جمال اسدآبادی می شود.

وی در ادامه با اشاره به بافت ساختمان های اسدآباد که توزیع تراکمی دارند، گفت: اسدآباد به عنوان یکی از چهارمین نقطه شهری پرجمعیت استان و یکی از شهرهای مهاجر پذیر جمعیت شناور بیش از ۶۰ هزار نفر را در خود جای داده است.

عبدکوند با بیان اینکه متاسفانه در گذشته این شهر به صورت بادکنکی رشد کرده، ابراز داشت: شهر از یک اصول مهندسی و معماری خوبی برخوردار نیست و خط قرمز در این حوزه توقف رشد توسعه افقی شهر اسدآباد است.

شهردار اسدآباد با اشاره به اینکه اولویت اصلی احیا و نوسازی بافت های فرسوده شهری است، اظهار داشت: بیش از ۱۵۰ هکتار بافت فرسوده و یکسری فضاهای خالی به عنوان خلاهایی در اسداباد وجود دارد.

وی افزود: همچنین توسعه در محدوده قانونی شهر اسدآباد، مانع شدن از رشد توسعه افقی شهر از جمله اولویت هاست تا هزینه ها و سرمایه گذاری هایی که دولت و دستگاه های خدمات رسان انجام می دهند، استفاده شود.

عبدکوند با بیان اینکه اگر بخواهیم محدوده های جدید، الحاق کنیم برای دولت نمی صرفد و همچنین برای خود شهرداری نیز مشکل است، عنوان داشت: بیشتر تمرکز روی حفظ محدوده قانونی موجود، توجه به احیا بافت فرسوده و پوشش مکان های بلاتکلیف در قالب ساخت و ساز است.