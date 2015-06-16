مجله مهر- عطیه همتی: دو نوجوان نابغه هنگ کنگی می توانند با تولید انبوه این محصول انقلابی را در حوزه بهداشت و کنترل عفونت به پا کنند. دستگیره آنها بلافصله بعد از لمس هر دست، میکروب های آن را از بین می برد.

این دو دانش آموز ۱۷ و ۱۸ ساله که «سیمون» و «کینگ پونگ» با نام اختصاری «مایکل» نام دارند، در تحقیقاتشان متوجه شدند که بسیاری از اشیاء به طور روزمره مورد لمس اشخاص مختلف قرار گرفته و بسیار آلوده می شوند. مثلا دستگیره های در، نرده ها و سبدهای خرید بخشی از این اجسام آلوده در اطراف ما هستند. در استفاده از این ابزارها، دست به دست شدن ها باعث آلودگی شدید این اشیاء خواهد شد و محل مناسبی برای انتقال آلودگی و بیماری های مختلف است.

پس از انجام آزمایش ها و تحقیقات مختلف سیمون و مایکل متوجه شدند که دی اکسید تیتانیوم قاتل شگفت انگیزی برای کشتن میکروب هاست. همچنین فهمیدند که این ماده همراه با اشعه ماوراء بنفش خورشیدی موثرتر هم خواهد شد. اما دستگیره ها در بیشتر در فضاهای بسته و به دور از نور خورشید استفاده می شود. بنابراین آنها مجبور شدند یک منبع مصنوعی با انرژی کارآمد UV استفاده کنند.

بعد از فکر کردن زیاد این دو نابغه نوار استوانه شکل شیشه ای ساختند تا ماده مورد نظرشان را داخلش بریزند. یک لامپUV نیز در این سازه قرار دارد که از خودش اشعه ماوراءبنفش ساطع می کند. بنابراین هنگامی که یک فرد در را لمس می کند این لامپ LED روشن و دی اکسید تیتانیوم فعال می شود و بلافاصله باعث کشتن باکتری ها در طول تماس می شود.

سیمون و مایکل اختراع منحصربه فردشان را برای آزمون به آزمایشگاه فرستادند و در آزمایشی مشخص شد ۹۹.۸ درصد میکروب ها از این طریق کشته شدند. هزینه تولید این دستگاه فقط ۱۳ دلار است.