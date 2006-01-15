اولين بودجه دولت جديد با حجم 195 هزار ميليارد تومان

به گزارش خبرنگار"مهر"، محمود احمدي نژاد صبح امروز در زمان تقديم لايحه بودجه سال 1385 به مجلس و در دفاع از لايحه بودجه سال 1385 كل كشور اظهار داشت: اين بودجه حاصل سه ماه كار فشرده و سنگين دولت است.

وي افزود: دولت جديد با 4 اصل عدالت گستري، مهرورزي، خدمت رساني و تعالي همه جانبه پا به عرصه خدمتگزاري نهاده است و مصمم است در حد توان در تحقق اين اصول كه بر آمده از آموزه هاي امام بزرگوار و متن انقلاب بكوشد.

رئيس جمهور اعلام كرد: بودجه 85 نسبت به بودجه سال جاري 7/26 رشد دارد. بودجه عمومي 2/20 است و لذا دستگاههاي دولتي بايد با بازدهي بيشتري كار كنند تا ماليات و سود آنها به خزانه بر گردد ، اين رقم 629 هزار ميليارد ريال بالغ شده است.

اعتبارات عمراني نسبت به بودجه امسال 2/74 رشد دارد و جهت گيري به سمت سرمايه گذاري و ساخت زير بناهاست.

اعتباراتي استاني نيز در اين بودجه افزايش يافته و نسبت به سال جاري 180 درصد رشد دارد.

وي تاكيد كرد: سهم اعتبارات عمراني استاني نيز ارتقاء داشته در 84، 2/19 درصد بوده، به 34 درصد كل بودجه بوده اميدوارم براي سال بعد به 50 درصد برسانيم.

احمدي نژاد گفت: در آموزوش و پرورش كه محور رشد و ترقي كشور است نيز نسبت به امسال، 50 درصد رشد داريم .

براي مهارت آموزي 100 درصد رشد و براي صندوق ذخيره فرهنگيان نيز 100 درصد در نظر گرفته شده و 200 هزار مسكن روستايي و 120 هزار مسكن شهري با تسهيلات ارزان قيمت در نظر گرفته ايم كه اميدوارم سال 85 بتوانيم اين را تكرار كنيم.

3 ميليارد دلار نيز براي ارتباط با مجموعه هاي فني و مهندسي در خارج از كشور در نظر گرفته ايم كه با اين كار بخش مهمي از نيروي كار در اين بخش فعال خواهند شد.

رئيس جمهور تاكيد كرد: سال آينده سالي پركار براي دولت و مجلس است.

احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه بايد خودمان كشورمان را بسازيم گفت: دولت در كنار جوانان براي كار و توليد و آباداني كشور خواهد بود. آن چيزي كه كشور را مي سازد، ادارات نيستند، بلكه توليد در همه بخش هاست.

رئيس جمهور با بيان اينكه تلاش كرده ايم در فرصت قانوني و زودتر از آن بودجه را تقديم كنيم، گفت: از مجلس محترم مي خواهم بودجه را در اوايل اسفند به دولت برگرداند تا متن موافقت نامه ها را آماده كنيم و بقيه كارها را آماده كنيم تا در فروردين به صورت عملي كار شروع شود. اميدواريم به گونه اي بشود كه در ميانه ها و نيمه دوم سال توانسته باشيم كل اعتبارات را هزينه كرده باشيم و باز هم در خدمت شما بياييم و متمم بودجه ارائه دهيم.

وي افزود: در بخش فرهنگ و تربيت بدني نيز بخش قابل توجهي را به بانوان اختصاص داده ايم و صد در صد بودجه بخش خانم ها افزايش يافته است .

وي از نمايندگان كه با دلسوزي و درايت و دقت نظر بودجه را بررسي مي كنند و در اينده بودجه اي قوي را به دولت بر مي گردانند تشكر كرد و گفت: اميدوارم تاثير اين بودجه در اقتصاد و فرهنگ زياد باشد.

وي در ادامه محورها و ويژگي هاي لايحه بودجه سال آينده را چنين برشمرد:

1- آنچه دولت انجام داده است تلاش براي بودجه ريزي و برنامه ريزي عملياتي بودجه است كه اصلاح و تكميل آن با كمك نمايندگان خواهد بود.

2- دولت تلاش كرده است در بودجه امكانات كشور را در همه جاي كشور عادلانه توزيع كند و بر اين اساس به عمران روستاها به عنوان پايه توليد و اقتصاد تمركز كرده است.

3- بدون تحرك قابل قبول و بازدهي بالا امكان تحول وجود ندارد، سازمان اداري بايد با تمام توان درعرصه تحقق اين امر حاضر شود.

4- تحرك سيستم بانكي؛ اين سيستم بايد در جهت اهداف بودجه و چشم انداز متحرك شود.

5- تقويت حضور همه جانبه مردم در تمامي عرصه ها؛ بدون آن امكان تحقق بودجه و برنامه ها وجود ندارد. بايد متن مردم در اين عرصه وارد شوند.

6- ارتقاء كيفيت فعاليت ها؛ برداشت مشترك دولت و مجلس اين است كه بازدهي پايين است و كيفيت فعاليتها مناسب نيست.

7- تلاش در جهت خودكفايي محصولات اساسي كشاورزي، همانطور كه در گندم به خودكفايي رسيديم، بايد در ساير محصولات استراتژيك نيز اين امر تحقق يابد.

8- توليد و حمايت از صادرات نيز يكي از محورهاي مهم لايحه بودجه سال آينده است.

9- واگذاري فعاليت هاي اقتصادي دولت به مردم و محدود كردن فعاليت هاي اقتصادي دولتي نيز از ديگر ويژگي هاي لايحه بودجه است.

10- صرفه جويي و كاهش هزينه هاي غير ضروري

11- حمايت از صدور خدمات فني مهندسي و نيروي كار اين كار با نظارت دولت كه بايد سازمان يافته انجام شود.

12- هدفمند كردن رايانه ها را دنبال كرده ايم و در سال هاي بعد جدي تر پيگيري مي كنيم.

13- تشويق به سرمايه گذاري خارجي به خصوص براي ايرانيان مقيم خارج از كشور كه دائما به اين منظور به ما مراجعه مي كنند.

14- تلاش براي خودكفايي در صنايع مرتبط با نفت و گاز و پتروشيمي، همچنين ما تلاش داريم توليد در كشور انجام شود.

15- صرفه جويي در مصرف انرژي

16- تاكيد بر توليد علوم بومي و تحقيقات كاربردي مفيد و رشد و پرورش خلاقيت جوانان

17- توجه به اشتغال، مسكن و ازدواج جوانان

18- توجه ويژه به بخش فرهنگ، ارتقاء بودجه آموزش و پرورش، دانشگاه ها و تحقيق و پژوهش

19- تاكيد دولت بر توسعه صنايع و سرمايه گذاري هاي زود بازده

20- توسعه امنيت داخلي و منطقه اي و تاثيرگذاري مثبت در امنيت جهاني و منطقه اي

21- تلاش براي اولويت بندي پروژه هاي نيمه تمام ، چرا كه حجم سنگين اينگونه پروژه ها خسارات سنگيني را وارد مي كند و تقويت سرمايه گذاري در اينگونه موارد تصميم مهمي است.

22- سازماندهي و صرفه جوئي در مصرف انرژي؛ از بيش از 70 ميليارد دلار توليد نفت، 25 ميليارد دلار مصرف داخلي است.

سالانه 10 ميليارد دلار مصرف بنزين در داخل كشور داريم كه اين با رشد 10 تا 11 به سمتي مي رود كه كل درآمد نفتي را بايد تحويل اين بخش دهيم.

دولت با همكاري مركز پژوهشها طرحي را پيش بيني كرده كه با همت مجلس عملياتي مي شود.

وي افزود: بيش از 65 ميليون ليتر مصرف بنزين داريم . بيش از 60 درصد آن در 15 شهر مصرف مي شود. دولت چند راهكار را پيش بيني كرده كه ظرف چند سال بايد عملياتي شود.

احمدي نژاد گفت: هر سفر شهري با حمل و نقل عمومي يك دهم سوخت مصرف مي شود و بهتر است يك بار براي هميشه كل اين ناوگان را تجهيز كنيم تا 70 درصد حمل و نقل با وسائل نقليه عمومي انجام شود.

وي ادامه داد: همچنين بايد شبكه گاز رساني و ايستگاه هاي پمپ گاز را در كل كشور توسعه دهيم تا مصرف را از بنزين و گازوئيل به گاز منتقل كنيم.

رئيس جمهور اعلام كرد : پيش بيني كرديم تا تمام خودروها (تا پنج سال آينده) گازسوز شود و توليد خودروهاي كم مصرف براي كاهش مصرف، براي اينگونه كارخانجات جايزه در نظرگرفته شده است.

وي همچنين اعلام كرد: پيش بيني شده است كه بيش از يك ميليون خودروي پر مصرف در پنج سال خارج شود و به مرور درهر شهري كه ايستگاه هاي گاز به طور كامل مستقر مي شوند، بعد از اتمام مهلت قيمت سوخت تغيير يابد.

رئيس جمهور ادامه داد: در طول اين 5 سال براي استان هايي كه در مصرف سوخت با طرح هاي ترافيكي صرفه جوئي مي كنند، 60 درصد صرفه جويي سوخت در آن استان را به خود آن استان براي فعاليت هاي عمراني اختصاص دهيم.

23- توسعه اشتغال؛

رئيس جمهور گفت: اكنون فارغ التحصيلان فراواني داريم و رشد بيكاري همچنان ادامه خواهد داشت تا به رشد طبيعي برسد.

وي تاكيد كرد: جهت گيري دولت در اشتغال، اشتغال متوازن در همه كشور است و نبايد اعتبارات را صرفا بر اساس جمعيت توزيع كنيم. تسهيلات بانكي را بايد براي اشغال ساماندهي كنيم.

رئيس جمهور افزود: امسال 20 درصد كل تسهيلات در كل كشور توزيع شده است و سال آينده 35 درصد براي بنگاه هاي كوچك زودبازده با يارانه اختصاص در سال آينده اختصاص داده مي شود.

24- توسعه آموزشكده هاي فني و حرفه اي؛ تربيت نيروي انساني ماهر براي بخش هاي مختلف پيش بيني شده است .

25- توسعه كشاورزي و باغداري؛ چندين هزار هكتار را در دست واگذاري به جوانان جوياي كار باز كردن خط اعتباري براي نيروي فني و مهندسي ما كه بتوانند در ساير كشورها كار بگيرند.

قرار شد نيروي كاري كه به خارج از كشور مي رود، وزارت كار با قراردادهاي روشن نيروي كار به صورت سازمان يافته توزيع شود.

26- استقرار گمركات در بنادر مرزي،

گمركات كشور بايد ساماندهي شود تا واردات و صادرات در بدنه اجتماع توزيع شود. راههاي ورود را باز كرده ايم و خطوط هوايي را نيز داريم فعال مي كنيم تا ايراني ها به راحتي ورود و خروج كنند.

27- توسعه صنايع پايين دستي؛

28- توسعه مبادلات با كشورهاي همسايه و آسياي ميانه و جهان اسلام؛

درباره توسعه مبادلات در زمينه هاي مختلف هيچ محدوديتي نداريم و وزارت خارجه در اين زمينه فعاليت مي كند.

29- تمركز زدايي؛

تمركز زدايي از محورهاي اصلي برنامه هاي دولت است. مهلت داده شده كه دستگاه هايي كه كاري در تهران ندارند، به شهرستان ها منتقل شوند و اختيارات به استانها واگذار شود.

وي در ادامه با بيان اينكه مي دانم مجلس بيشترين وقتش را صرف بودجه مي كند و لذا بيش از اين وقت نمي گيرم و از توضيح جزئيات خود داري مي كنم.

حداد عادل نيز در پايان سخن رئيس جمهور تاكيد كرد: اين اولين بودجه دولت نهم به مجلس هفتم است. از صحبت هاي فني و دقيق رئيس جمهور كه با زباني عادي براي مردم عنوان شد تشكر مي كنم.

وي افزود: اين بودجه گاهي مهم در تحقق چشم انداز 20 ساله است.

رئيس مجلس از نمايندگان خواست در فرصت 10 روزه پيشنهاداتشان را تقديم مجلس كنند و از27 دي تا 6 بهمن نيز فرصت ارائه پيشنهادات به كميسيونهاي تخصصي مجلس است .

وي ابراز اميدواري كرد مجلس بتواند در فرصت مناسب بودجه را تصويب و تقديم دولت كند.