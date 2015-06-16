عمده مرغداری های اردبیل آنتی بیوتیک مصرف می کنند

صادق صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: ما مصرف آنتی بیوتیک در مرغداری ها داریم و بنده منکر این قضیه نیستم اما مصرف هورمن را به کل تکذیب می کنم، چرا که اصلا چیزی به نام هورمن نداریم که بخواهد برای طیور مصرف شود و این ماده یک تصور ذهنی عوامانه است.

وی آنتی بیوتیک را بخشی از مراحل درمان طیور دانست و افزود: مصرف به این شکل است که برخی کشتار مرغ در برخی آنتی بیوتیک ها تا سه روز بعد از مصرف و در برخی تا هفت روز مصرف باید انجام شود و کشتارگاه منوط به ارائه گواهی سلامت اقدام به کشتار می کند.

مدیر کل دامپزشکی استان صدور گواهی سلامت را توسط پزشک دانست و گفت: مرغدار خود پزشکی به این منظور انتخاب می کند و این پزشک بعد از بررسی طیور نسبت به سلامت آن گواهی صادر می کند.

صالحی در پاسخ به این سوال که آیا این شکل از صدور گواهی احتمال تخلف و تبانی را به دنبال دارد یا نه، اضافه کرد: ما به این منظور برنامه های پایش داریم و باید تاکید کنم در مصرف آنتی بیوتیک بخش طیور استان در حد مجاز است.

وی با تاکید به اینکه آنتی بیوتیک فقط برای بیماری های باکتریایی مصرف می شود، اضافه کرد: اینکه مصرف نشود امکان پذیر نیست و تنها با تجهیز و توسعه مرغداری ها می توان مصرف آنتی بیوتیک را کاهش داد.

مدیر کل دامپزشکی استان در خصوص نحوه تجهیز مرغداری ها گفت: تجهیزات مانند حصار کشی و ایزوله کردن محیط مرغداری ضروری است و به دلیل اینکه هزینه بالایی دارد اغلب مورد استقبال مرغداری ها نیست.

صالحی در پاسخ به اینکه آیا مصرف انسانی گوشت مرغی که آنتی بیوتیک مصرف کرده زیان دارد یا نه، اضافه کرد: بی شک داروی شیمیایی می تواند عوارض داشته باشد اما باید تاکید کرد بعد از هدفمند سازی یارانه ها به حدی قیمت آنتی بیوتیک افزایش یافته که تهیه آن چندان مورد استقبال نیست.

این مسئول تصریح کرد: ما واحد تائید شده که آنتی بیوتیک مصرف کند نداریم و امکان دارد مرغداری مصرف نکند اما به تائید نرسیده است.

وی در خصوص شائبه عدم مصرف جگر و بال مرغ به دلیل تزریق دارو و هورمن اضافه کرد: آنتی بیوتیک خوراکی است و تزریق نمی شود و این شائبه بی اساس است.