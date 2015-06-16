تنها ۱۸ درصد از فضای آموزشی استان اصفهان غیرکلاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین سجاد پیش از ظهر امروز در دومین روز از همایش ملی بهرهوری فضا و تجهیزات در آموزش و پرورش با بیان اینکه سالهای بسیاری است که آموزش و پرورش منابع، امکانات و ساختمانهای زیادی را در دسترس داشته است، اظهار داشت: اما باید توجه داشت که نسبت به بهرهوری مناسب از این تجهیزات پژوهش و اقدامی مناسب صورت نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه بحث آموزش بیش از ۹۰ سال است که در کشور اجرایی شده است، افزود: این در حالی است که پس از گذشت این بازه زمانی طولانی امروز اولین بار است که به امر پژوهش در نحوه بهرهبرداری از فضاهای موجود در مدارس و اماکن آموزشی پرداختهایم.
مدیرکل نوسازی و بهسازی مدارس آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید بر اینکه افزایش منابع و امکانات افزایش بهرهوری را میطلبد، ابراز داشت: باید توجه داشت که در حال حاضر در استان اصفهان ۲۲ میلیون متر مربع زمین آموزشی وجود دارد که تنها چهار میلیون و ۶۰۰ هزار متر مربع آن در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۲۳ هزار متر مربع که ۷.۵ درصد از فضای آموزش و پرورش استان اصفهان را شامل میشود در اختیار بخش غیر آموزشی آموزش و پرورش استان است، گفت: این بخش شامل کتابخانهها، انبارها، سرویس بهداشتی و کانونها میشود.
سجاد در ادامه با اشاره به اینکه چهار میلیون و ۳۰۰ هزار متر مربع از فضای آموزش و پرورش استان اصفهان در اختیار بخش آموزشی است، اضافه کرد: از این فضا تنها ۱۸ درصد آن فضای غیر کلاسی و مربوط به فضای آزمایشگاه، واحد فناوری و نمازخانه است که این عدد با توجه به نیاز تعلیم و تربیتی در جامعه بسیار مایوس کننده است.
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