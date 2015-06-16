شهرداری اهواز همچنان به دنبال خرید فولاد نوین است

هدایت ممبینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بازیکنان تیم فولاد نوین، جوانان نخبه فوتبال خوزستان محسوب می شوند و از طرفی، زحمات بسیاری برای رشد و پویایی این تیم کشیده شده به همین دلیل تلاش های بسیار صورت گرفته تا فولاد نوین در زادگاه خود بماند.

وی افزود: تاکنون هیچگونه پیشنهادی از سوی باشگاه های نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت آبادان برای خرید این تیم ارائه نشده است.

نائب رئیس کمیته داوران فوتبال کشور اظهار کرد: متاسفانه برخی از سهامداران شرکت فولاد خوزستان در تلاش هستند تا این تیم جوان و با انگیزه را به شرکت های خارج از استان بفروشند که ما به شدت با این امر مخالف هستیم.

ممبینی با بیان اینکه تعداد زیادی از اعضای شورای شهر راضی به خرید این تیم از سوی شهرداری اهواز هستند، عنوان كرد: البته برخی اعضا نیز با خرید این تیم مخالف هستند اما ما تلاش خود را برای حفظ این تیم در خوزستان به کار خواهیم گرفت.

وی عنوان کرد: در صورتی که پیشنهاد خرید این تیم از سوی شرکت های خوزستانی ارائه نشود؛ شهرداری اهواز پیشنهاد خود را در این زمینه مطرح خواهد کرد. ولی به طور حتم تیم فوتبال فولاد نوین در خوزستان می ماند.

ممبینی با اشاره به بدهکاری شرکت فولاد خوزستان به شهرداری اهواز عنوان کرد: در صورت ارائه پیشنهاد خرید این تیم از سوی شهرداری، مبلغ پیشنهادی از بدهکاری های این شرکت کسر خواهد شد، به همین دلیل شهرداری اهواز نیاز به پرداخت هزینه هنگفت نیست.