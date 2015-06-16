روش اجرای طرح سپاس در بنیاد شهید قزوین تغییر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین، غلامرضا حقایق پور، ظهر سه شنبه در نشست شورای فصلی مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین که درمحل بنیاد برگزار شد اظهارداشت: شیوه اجرای طرح سپاس لازم است در سال جاری با بهره گیری از ایدههای جدید در قالب شیوههای مختلف تغییر کند تا با تعداد بیشتری از آنان دیدار شود.
وی به اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر اشاره کرد و گفت: یک هزار و 304 نفر جویای کار در استان قزوین وجود دارد که 50 درصد آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی به بالا هستند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین تصریح کرد: استخدام نیرو در دستگاههای اجرایی با محدودیت روبروست و پرداخت وام اشتغال در زمینههای کشاورزی و صنعتی از جمله راهکارهای اشتغالزایی است.
این مسئول با اشاره به اینکه تشکلهای شاهد و ایثارگر، بازوان فرهنگی بنیاد محسوب می شوند گفت: باید با برنامه ریزی منظم از توانمندیهای این تشکلها برای رسیدن به اهداف بنیاد استفاده بهینه کرد.
حقایقپور رمز پیروزی،ثبات و دوام کشور را فرهنگ ایثار و شهادت برشمرد و یادآورشد:ترویج این فرهنگ از مهمترین رسالت های بنیاد است که در سال جاری برنامههای مختلفی در این راستا برگزار خواهد شد.
وی گفت: برنامههای مختلف بنیاد از نقاط ضعف و قوت برخوردار است که امسال برای شناسایی و برطرف کردن مشکلات و نارسایی ها و تقویت نقاط مثبت اقدام خواهیم کرد تا خدمات موثری به خانواده شاهد و ایثارگر ارائه شود.
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