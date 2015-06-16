محرومیت پرسپولیس به خاطر مسائل سیاسی و مذهبی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، آرش نجفی در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس با بیان مطلب فوق، افزود: باشگاه پرسپولیس تمام تلاش خود را کرد تا کنفدراسیون فوتبال آسیا جرائم و احکام سبک‌تری را اعمال کند و شاید اگر همین اقدامات نبود به جای محرومیت تعلیقی از حضور هواداران با محرومیت قطعی روبرو می‌شدیم.

وی ادامه داد: کنفدراسیون فوتبال آسیا روی اجرای قوانین و آئین نامه‌ها با حساسیت عمل می‌کند. به عنوان مثال در مورد لباس‌ها بحث مالکیت معنوی مطرح است. آنچه از سوی کنفدراسیون مطرح شد، استفاده از اسپانسر واحد در طول مسابقات بود ولی به هر حال باشگاه پرسپولیس هم در شرایط بسیار خاصی قرار داشت و باید برای حل سریع بعضی مشکلات، چاره‌ای اندیشیده می‌شد.

نجفی در ارتباط با جریمه و محرومیت تعلیقی ناشی از شرایط سکوها، خاطرنشان کرد: به طور کلی حضور یکصد هزار تماشاگر در سه بازی، اعتبار و افتخاری برای پرسپولیس و فوتبال ایران بود و ما به هواداران خودمان افتخار می‌کنیم. در این بین اگر در آستانه هر بازی و قبل از شروع بازی‌ها مواردی هشدار داده می‌شد به دلیل جلوگیری از همین جرایم و تنبیهات بود. موردی که کنفدراسیون فوتبال آسیا هم روی آن دست گذاشت، مربوط به بازی با الهلال بود. موضوع اصلی که روی آن تاکید شده بود، طرح موضوعات سیاسی و مذهبی بود که الهلالی‌ها مطرح کردند. البته ناظر بازی درباره روشن کردن آتش هم گزارشی داده بود اما آنچه منجر به صدور حکم شد، طرح همان مسائل سیاسی و مذهبی بود.

مدیر حقوقی پرسپولیس در امور فوتبالی، تصریح کرد: قوانین AFC و FIFA صراحت دارد که در بازی‌های فوتبال پرداختن به این گونه مسائل سیاسی و مذهبی ممنوع است و این مساله همواره با وسواس خاصی پیگیری می‌شود و در بازی با الهلال چنین گزارشی برای ما رد شد. هواداران پرسپولیس باید متوجه باشند که این حکم ظرف دو سال آینده پتانسیل قطعی شدن دارد. البته ما به مسائلی مانند اینکه باشگاه دخالتی در این امر نداشته است، پرداختیم ولی در قوانین تصریح شده است، فارغ از اینکه باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها (در بازی‌های ملی) در این اتفاقات مقصر باشند یا نباشند، کنترل داشته باشند یا نداشته باشند، در قبال آنچه از سوی هواداران روی می‌دهد، مسوولیت دارند.