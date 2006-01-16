يهوديان اسرائيل با شناخت اسلام به سرعت و پنهاني در حال مسلمان شدن هستند

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه"مهر" به نقل از خبرگزاري اسلامي دفتر مركزي سرشماري رژيم اشغالگري قدس ضمن اعلام اين مطلب افزود: نتيجه بررسي بيش از يك ميليون مسلمان اسرائيلي نشان مي دهد 16 درصد از اسرائيليها مسلمان بوده و از اين تعداد مسلمان نيز 83 درصد عرب هستند.

روزنامه صهيونيستي" معاريو " به نقل از " نبأ" آورده است تعداد مسلمانان اسرائيلي به سرعت رو به افزايش است و يهوديان با شناخت اسلام به اين دين روي مي آورند و به سرعت مسلمان مي شوند.

روزنامه مذكور تصريح كرد: بيشتر مسلمانان اسرائيلي در " قدس" ساكن هستند كه تعداد آنها به 225 هزار نفر مي رسد يعني بيش از 30 درصد آنها در اين شهر مقدس ساكن هستند.

كودكان مسلمان اسرائيلي كه زير 14 سال سن دارند، 43 درصد مسلمانان را تشكيل مي دهند.

اين درحالي است كه در اثر ترس از برخورد صهيونيست ها ، به نوشته معاريو ، برخي از يهوديان اسرائيلي مخفيانه مسلمان شده اند و از تعداد آنها آمار دقيقي در دست نيست.