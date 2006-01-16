" شب به خير فرمانده " بخشي از خاطراتم از جنگ است

انسيه شاه حسيني، كارگردان " شب به خير فرمانده "، ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در باره علت انتخاب اين موضوع براي ساخت فيلم اش گفت : موضوع اين فيلم، بخشي از خاطراتم در زمان جنگ بود كه در عمليات طريق القدس در بستان برايم پيش آمده بود.

وي افزود : شخصيت اصلي فيلم من، زن خبرنگاري است كه هيچ تجربه اي از جنگ ندارد وناگهان دركوران حوادث جنگ خود را پيدا مي كند و سعي كردم نگاه متفاوتي به مقوله جنگ از ديدگاه يك زن داشته باشم.

سازنده "غروب شد بيا" تاكيد كرد : فيلمبرداري فيلم در تابستان و اوج گرماي جنوب كشور در جفير و طلايه فيلمبرداري گرديد و كار در شرايط بسيار سختي دنبال گرديد و هر موقع كه عرصه بر ما تنگ مي شد، نكته اي كه به من آرامش مي داد، اين بود كه راجع به كساني حرف مي زنيم كه آنها در همين شرايط سخت در كوران جنگ قرار داشتند .

شاه حسيني گفت : فيلمبرداري مقداري در طول كار تغيير پيدا كرد و چون نويسنده فيلمنامه اش بودم ، در حين كا، با توجه به مقتضيات موجود، تغييراتي اعمال گرديد تا كار كامل تر و پخته تر بشود . چون اين خاطرات، واقعي هستند و خود من آنها را تجربه كرده ام ، فيلم مي تواند به راحتي با مخاطب ارتباط برقرار كند، حتي طراحي صحنه و لوكيشنها از قبل مد نظرم بود و آنها را در ذهن داشتم و در حين كار، آن را به عوامل انتقال مي دادم .

وي تاكيد كرد: در طول كار اصلاً به بردن جايزه در جشنواره فكر نكردم ، بلكه از خدا و شهدا خواستم كه به اين فيلم آبرو بدهند .

عوامل فيلم عبارتند از : كارگردان : انسيه شاه حسيني، مدير فيلمبرداري : نادر معصومي، بازيگران : لادن مستوفي و محمد مختاري، تهيه كننده: حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي.