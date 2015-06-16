سرمایه گذاری هزار میلیارد ریالی بنیاد برکت در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، عارف نوروزی ظهر سه شنبه در آئین افتتاح طرح‌های مشارکتی بنیاد برکت در اردبیل تصریح کرد: با وجود اینکه طی سال های قبل سرمایه گذاری بنیاد در استان اردبیل ناجیز است اما طی یک سال گذشته رقم سرمایه گذاری قابل توجهی به این استان اختصاص یافته است.

وی عمده پروژه های مشارکتی بنیاد برکت در اردبیل را شامل کارخانه آرتاسرم سبلان، سپهر فولاد برکت، شمیم نوش برکت و زردگوهر برکت دانست و گفت: به منظور اجرای این پروژه ها بالغ بر هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است.

مدیر عامل بنیاد برکت از برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در طرح های دیگر در این استان خبر داد و گفت: مطابق برنامه ریزی ها تا هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری دیگر نیز در این استان در دستور کار قرار گرفته است.

نوروزی به کلنگ زنی برای ساخت هفت مسجد در اردبیل اشاره کرد و افزود: با اهتمام ویژه بنیاد برکت کلنگ احداث ۱۴ مدرسه در اردبیل به زمین زده شده است که تاکنون سه مدرسه افتتاح شده و چهار مدرسه دیگر نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی ها تکمیل ۱۰ مدرسه دیگر تا شهریور ماه مد نظر است و در نظر داریم تعداد مدارس بنیاد در استان را به ۲۰ مورد افزایش دهیم.

مدیرعامل بنیاد برکت با بیان اینکه ۶۵۲ نفر از ایتام این استان زیر ۱۰ سال تحت پوشش بیمه‌ و حمایت‌های مالی بنیاد برکت قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: در مجموع به ۳۱۵ نفر تسهیلات قرض‌الحسنه با رقم ۱۶ میلیارد ریال پرداخت کردیم که شامل ۱۷۷ ازدواج، ۱۰۷ ‌نفر متقاضی مسکن و ۳۱ نفر وام اشتغال بوده است.