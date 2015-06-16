ورود روزانه ۳۰ هزار پرونده به دستگاه قضا/ ۹ جرم نخست کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید شهریاری در نشست خبری با بیان اینکه دستگاه قضا در سال گذشته روزهای پرکاری را پشت سر گذاشته است، اعلام کرد: آمارها نشان می دهد ۱۰ میلیون و ۸۶۶ هزار پرونده وارده در سال گذشته به دستگاه قضا داشته ایم که از این تعداد ۵ میلیون و ۴۱۱ هزار پرونده یکتا بوده است.

وی تعداد پرونده های وارده به دیوان عالی را ۳۶ هزار و ۱۰۰ مورد با افزایش ۱۴ درصدی و تعداد پرونده های وارده به دادگاه های عمومی کشور را ۴ میلیون مورد با افزایش ۳.۵ درصدی عنوان کرد. همچنین تعداد پرونده های وارده به دادگاه های حقوقی ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار و دادگاه های کیفری یک میلیون و ۷۵۰ فقره اعلام شده است. در این آمارها پرونده های وارده به دادسراهای کشور با ۶ درصد افزایش به ۳ میلیون و ۹۷۳ هزار مورد رسیده است.

بر اساس این گزارش، پرونده های ورودی به دادگاه های تجدیدنظر ۶۷۸ هزار مورد با ۱۱ درصد افزایش و پرونده های ورودی به دادگاه های کیفری استان های کشور با ۱۷ درصد افزایش، ۲۰ هزار مورد بوده است.

معاون دستگاه قضا اعلام کرد: در سال گذشته ۳ میلیون و ۴۱۱ هزار پرونده وارد شعبه های حل اختلاف شده که ۵ درصد کاهش داشته و در دیوان عدالت اداری هم ۱۱۲ هزار و ۴۴۴ فقره پرونده غیرتکراری با ۱۱ درصد کاهش مطرح شده است.

جالب ترین آمار دستگاه قضا در مورد نسبت پرونده ها به جمعیت بود که اعلام شد مازندران، چهارمحال بختیاری و گیلان بیشترین پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده اند و استان های ایلام، یزد و تهران جرم خیزترین استان های کشور و استان های سیستان، قم و زنجان کم جرم ترین استان های کشور است. همچنین استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان کمترین پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده اند.

در این نشست خبری، همچنین اعلام شد که سرقت، ضرب و جرح ، توهین به اشخاص، ایراد صدمه بدنی، تخریب، کلاهبرداری، خیانت در امانت و مواد مخدر ۹ جرم نخست کشور هستند و بیشترین خواسته از دستگاه قضا را مطالبه وجه، چک، طلاق توافقی، اعصار، نفقه و تمکین تشکیل می دهد.