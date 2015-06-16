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۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۳:۵۷

ورود روزانه ۳۰ هزار پرونده به دستگاه قضا/ ۹ جرم نخست کشور

ورود روزانه ۳۰ هزار پرونده به دستگاه قضا/ ۹ جرم نخست کشور

معاون قوه قضائیه از ورود روزانه ۳۰ هزار پرونده به صورت میانگین به قوه قضائیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید شهریاری در نشست خبری با بیان اینکه دستگاه قضا در سال گذشته روزهای پرکاری را پشت سر گذاشته است، اعلام کرد: آمارها نشان می دهد ۱۰ میلیون و ۸۶۶ هزار پرونده وارده در سال گذشته به دستگاه قضا داشته ایم که از این تعداد ۵ میلیون و ۴۱۱ هزار پرونده یکتا بوده است.

وی تعداد پرونده های وارده به دیوان عالی را ۳۶ هزار و ۱۰۰ مورد با افزایش ۱۴ درصدی و تعداد پرونده های وارده به دادگاه های عمومی کشور را ۴ میلیون مورد با افزایش ۳.۵ درصدی عنوان کرد. همچنین تعداد پرونده های وارده به دادگاه های حقوقی ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار و دادگاه های کیفری یک میلیون و ۷۵۰ فقره اعلام شده است. در این آمارها پرونده های وارده به دادسراهای کشور با ۶ درصد افزایش به ۳ میلیون و ۹۷۳ هزار مورد رسیده است.

بر اساس این گزارش، پرونده های ورودی به دادگاه های تجدیدنظر ۶۷۸ هزار مورد با  ۱۱ درصد افزایش و پرونده های ورودی به دادگاه های کیفری استان های کشور با ۱۷ درصد افزایش، ۲۰ هزار مورد بوده است.

معاون دستگاه قضا اعلام کرد: در سال گذشته ۳ میلیون و ۴۱۱ هزار پرونده وارد شعبه های حل اختلاف شده که ۵ درصد کاهش داشته و در دیوان عدالت اداری هم ۱۱۲ هزار و ۴۴۴ فقره پرونده غیرتکراری با ۱۱ درصد کاهش مطرح شده است.

جالب ترین آمار دستگاه قضا در مورد نسبت پرونده ها به جمعیت بود که اعلام شد مازندران، چهارمحال بختیاری و گیلان بیشترین پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده اند و استان های ایلام، یزد و تهران جرم خیزترین استان های کشور و استان های سیستان، قم و زنجان کم جرم ترین استان های کشور است. همچنین استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان کمترین پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده اند.

در این نشست خبری، همچنین اعلام شد که سرقت، ضرب و جرح ، توهین به اشخاص، ایراد صدمه بدنی، تخریب، کلاهبرداری، خیانت در امانت و مواد مخدر ۹ جرم نخست کشور هستند و بیشترین خواسته از دستگاه قضا را مطالبه وجه، چک، طلاق توافقی، اعصار، نفقه و تمکین تشکیل می دهد.

کد مطلب 2780494

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