حضور وزنه برداران قديمي اهداف ايوانف راتحت الشعاع قرارمي دهد/ عده اي بايد در افكارشان تجديد نظر كنند

كوروش باقري قهرمان سابق وزنه برداري جهان درگفت و گو با خبرنگار ورزشي " مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت: درشريط كنوني فدراسيون بايد براي پايان دادن به اين مساله وارد عمل شود ولي اين دخالت نبايد جنبه منفي داشته باشد به گونه اي كه دست كادرفني تيم ملي را ببندد زيرا اين اقدام شرايط تيم را بدترمي كند.

وي درادامه افزود: امروزه برخي ازمربيان، درانتخاب نفرات تيم خود بصورت سليقه اي عمل مي كنند وچنانچه كادرفني تيم ملي كشورمان موافق حضوردوباره برخي ازوزنه برداران قديمي در تيم نيستند بايد خيلي راحت اين مساله را بيان نمايند ولي نبايد اهداف شخصي درسليقه كادرفني تيم ملي تاثيرگذار باشد.

باقري همچنين تصريح نمود: اهداف و وظايف بايد درتيمهاي ملي مشخص باشد تا فدراسيون نيز با هدايت و پشتيباني خود درجهت كسب موفقيت درمسابقات المپيك ، جهاني وآسيايي گام بردارد ولي شايد نوع نگاه دررسيدن به اهداف فرق مي كند وايوانف نيزبا دلايل خويش بهترمي داند كه با نبودن وزنه برداران قديمي درتيم ملي موفقترعمل خواهد كرد.

وي ازبرخي حرمت شكنيها درباره قهرمانان سابق تيم ملي وزنه برداري كشور انتقاد نمود و افزود: اين اتفاق براي وزنه برداران جواني كه هم اكنون در اردوهاي تيمهاي ملي به سر مي برند بازتاب منفي درپي خواهد داشت زيرا امكان وقوع چنين اتفاقي براي آنها نيز وجود دارد و اين بيم را خواهند داشت كه روزي با آنها نيز مانندتوكلي، برخواه وغيره برخورد شود.

قهرمان سابق وزنه برداري جهان خاطرنشان ساخت: اگر تيم ملي به نتيجه مي انديشد بايد عده اي درافكارشان تجديد نظركنن زيرا مردم،كميته ملي المپيك و سازمان تربيت بدني، مجدد موفقيتي در خور نام ايران را از تيم ملي انتظار دارند و با اين فرصت اندكي كه داريم امكان ندارد بتوانيم قهرماناني مانند فلاحتي نژاد، توكلي، برخواه وغيره بسازيم.

باقري در ادامه گفت: درحال حاضر جوانان با استعدادي در كشورداريم كه درآينده حرف هاي زيادي براي گفتن خواهند داشت وشكي نيست موفق خواهندبود ولي با1 يا 2 ماه تمرين و اردو نمي توان انتظارداشت افتخارات قهرمانان چند سال اخير كشور را كسب نمايندزيرا هنوز با ركوردهاي آنها فاصله زيادي دارند وبا يك روند 1ساله به طورحتم نمي شود حداقل مثل المپيك سيدني عمل كرد ونيازبه زمان دارد.

وي لازمه تكرارموفقيت هاي گذشته را حداكثراستفاده از پتانسيل موجوددركشورعنوان نمود و تاكيد كرد: بسياري از وزنه برداران عنوان داركشوركه به هردليلي اكنون به تيم ملي دعوت نشده اند هنوزتوان شركت درمسابقات بين المللي و حتي كسب عنوان را دارا هستند وهمچنين حداكثراستفاده ازآنها صورت نگرفته است درحاليكه سرمايه گذاري زيادي درطول سالهاي گذشته برروي آنها انجام شده واين نمي تواندچيزي جزهدردادن سرمايه باشد.

باقري درادامه افزود: با توجه به اينكه تيم ملي وزنه برداري كشورمان در دوره قبل بازيهاي آسيايي موفق به كسب 7مدال گرديده ، فدراسيون وزنه برداري اين توان را دارد كه در اين دوره بهتركار كند و اگرواقعا" دراين فكر هستندكه در بازيهاي آسيايي 2006 دوحه قطربتواند نتايج خوبي كسب نمايند،بايد اجازه دهند تمام كساني كه ادعا دارند درعرصه ملي شركت نمايند.

وي تاكيد نمود: نبايد اين بصورت يك بدعت در آيد كه فدراسيوني هابه جاي قهرمانان قديمي كه هم اكنون نيزادعاي پوشيدن پيراهن تيم ملي را دارند تصميم گيري نمايندبلكه آنهاچنانچه پي ببرند ، ديگرتوان رقابت با جوانان جوياي نام را ندارند خودشان ازعرصه رقابت كنارخواهند رفت باقري در متذكرشد: همه بايد هدف وديدگاهشان برموفقيت تيم ملي وزنه برداري درعرصه رقابت هاي بين المللي متمركزشود و فرقي نمي كند با چه كساني ولي موفقيت كشوررا بايد هدف قرار دهيم پس بايد دراين راه امكان حضور براي همه فراهم آيد تا امتحان پس دهند