به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید از تولید داخل حمایت کنیم. نتیجه مذاکرات با توجه به اینکه ما به دنبال توافق خوب و مصالح ملت هستیم، مشخص نیست و گره زدن مسائل اقتصادی کشور به مذاکرات غیر از معطل گذاشتن تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران فایده ای ندارد.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی از دولت خواست هر چه سریعتر آئین‌نامه‌های قانون رفع موانع تولید، حمایت از محیط کسب و کار و حداکثر استفاده از تولید داخلی را ابلاغ و اجرا کنند.

وی همچنین با اشاره به استیضاح شهردار اصفهان و شایعات در این خصوص توضیح داد: برخی این شایعه را مطرح می کنند که استیضاح شهردار به دلیل تخلفات مالی بوده است، در صورتی که این‌گونه نیست و ایشان به عنوان مدیریتی پاکدست مورد قبول همه هستند.

فولادگر ادامه داد: اگر تخلفات مالی در گوشه ای از شهرداری نیز اتفاق افتاده باشد، دادگستری آن را بررسی می کند.

این نماینده مجلس در خصوص انتصاب شهردار استیضاح شده اصفهان با عنوان شهردار قم خاطرنشان کرد: عده ای مطرح می‌کنند که این امر به دلایل سیاسی اتفاق افتاده، در صورتی که این‌گونه نبوده و نمایندگان قم و بزرگان این شهر خواستار حضور ایشان در شهر قم بودند.