رقابت 64 هزار داوطلب دانشگاه جامع علمي كابرردي در روز جمعه

دكتر حسين توكلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" افزود: براي شركت در دهمين آزمون كارشناسي ناپيوسته و پيوسته دانشگاه جامع علمي كاربردي بيش از 64 هزار داوطلب در سراسر كشور ثبت نام كرده اند كه اين افراد در روز جمعه 30 ديماه با يكديگر به رقابت مي پردازند.

وي خاطر نشان كرد: آزمون كارشناسي دانشگاه جامع علمي كاربردي در 45 كدرشته برگزار مي شود و همچنين نتايج اين آزمون نيز اوايل اسفندماه اعلام خواهد شد.

معاون سازمان سنجش در مورد توزيع كارت ورود به اين آزمون گفت: داوطلبان مي توانند كارت ورود به آزمون كارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه جامع علمي كاربردي را در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 28 و 29 ديماه از محلهاي معرفي شده در اطلاعيه سازمان سنجش دريافت كنند.