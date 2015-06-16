به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی در تذکر شفاهی خود خطاب به دولت و وزیر نفت با بیان اینکه افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت سوخت لنج‌های باری در مناطق مرزی و ساحلی موجب توقف واردات و صادرات شده است، گفت: در استان‌های بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان سوخت نیمه‌یارانه‌ای از ۵۵۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان رسیده و ۳ برابر شده است.

نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:‌ ۱۵ هزار نفر سرپرست خانوار روی لنج‌های این منطقه کار می‌کنند که در آستانه بیکار شدند قرار دارند.

وی در ادامه خطاب به رییس جمهور، نسبت به نحوه تخصیص منابع اعتباری استان‌ها و شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته تذکر داد و عنوان کرد: نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب خدمات ارزنده‌ای داشته اما وجود تبعیض ون نابرابری‌ها در عرصه زیرساخت‌ها و خدمات دولتی در مناطق مختلف کشور مردم را نگران کرده است لذا چرا باید منابع استان و اعتبارات که در سفر ریاست جمهوری توزیع می‌شود به صورت غیربرخوردار از شاخص باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان با بیان اینکه قسمت اعظم روستاهای هرمزگان فاقد سیستم لوله‌کشی و راه روستایی است، عنوان کرد: به بهانه مبارزه با قاچاق کالا و سوخت اطراف روستاها را خندق کنده‌اند که این مسئله باعث بروز مشکلاتی شده است که از جمله آن بازرسی اهالی منطقه برای ورود به منازل خود است.