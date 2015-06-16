برگزاری همایش طلایه داران تبلیغ در شهرستان مرند

حجت‌الاسلام جلیل پورتقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همایش طلایه داران تبلیغ طبق سنوات گذشته در آستانه ماه مبارک رمضان با حضور روحانیون شهرستان مرند در محل دفتر امام جمعه برگزار شد و امام جمعه شهرستان هماهنگی بین محل های اعزام و نیز اعزام سخنرانانی قوی و توانمند را خواستار شد.

وی در ادامه افزود: حجت‌الاسلام علی نعمت زاده در بخش دیگری از سخنان خود از شبکه تبلیغ شهرستان مرند خواست تا نسبت به خطر گسترش داعش در سرزمین های اسلامی و تقبیح رفتارهای انحرافی مانند قمه زنی در ایام شهادت حضرت علی(ع)، بیان اهمیت روزه داری و حرمت و قبح روزه خواری در ملا عام در بین مردم تبلیغ و فرهنگسازی شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مرند در بخش پایانی این گفتگو تصریح کرد: امام جمعه شهرستان به عنوان خطیب همایش طلایه داران تبلیغ از روحانیون خواست زمینه و تبلیغ لازم را جهت حضور حداکثری مردم در مساجد و نمازهای جماعت و جمعه بکار بسته و بر هوشیاری مبلغین در تعامل با مسوولان محلی تاکید کرد.

گفتنی است ترویج فرهنگ زکات با توجه به همزمانی ایام ماه مبارک رمضان با فصل برداشت محصولات کشاورزی از دیگر محورهای مورد بحث و بررسی قرار گرفته در این همایش بود.