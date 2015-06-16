تیموریان بازیکن و طارمی پدیده سال فوتبال ایران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون مربیان فوتبال ایران برای نخستین بار اقدام به انتخاب بهترین‌های سال لیگ برتر ایران از نگاه مربیان فوتبال کرده است. در این نظرسنجی، از ۵۵ مربی شاغل در لیگ برتر، دسته اول و کارشناسان فوتبال در هفت بخش بهترین بازیکن، پدیده، بازیکن اخلاق، بهترین دروازه‌بان، بهترین مدافع، بهترین هافبک و بهترین مهاجم نظرخواهی شد.

افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند، در هر بخش به سه نفر رای دادند که انتخاب‌های اول تا سوم به ترتیب ۵، ۳ و یک امتیاز به دست آوردند.

نتایج پایانی این نظرسنجی که روی خروجی سایت کانون مربیان فوتبال ایران آمده، به شرح زیر اعلام می‌شود:

بهترین بازیکن سال لیگ برتر:

نفر اول: آندرانیک تیموریان از تراکتورسازی تبریز با ۷۴ امتیاز

نفر دوم: ادینیو از تراکتورسازی تبریز با ۷۰ امتیاز

نفر سوم: وحید امیری از نفت تهران با ۵۲ امتیاز

پديده سال:

نفر اول: مهدی طارمی از پرسپولیس با ۸۳ امتیاز

نفر دوم: امیرارسلان مطهری از نفت تهران با ۷۸ امتیاز

نفر سوم: مهدی شریفی از سپاهان با ۴۹ امتیاز

بازیکن اخلاق:

نفر اول: ابراهیم صادقی از سایپا با ۸۵ امتیاز

نفر دوم: محرم نویدکیا از سپاهان با ۳۶ امتیاز

نفر سوم: خسرو حیدری از استقلال با ۳۳ امتیاز

بهترین دروازه‌بان:

نفر اول: علیرضا بیرانوند از نفت تهران با ۲۱۴ امتیاز

نفر دوم: سیدمهدی رحمتی از پیکان با ۱۰۷ امتیاز

نفر سوم: علیرضا سلیمی از فولاد خوزستان با ۳۸ امتیاز

بهترین مدافع:

نفر اول: مرتضی پورعلی‌گنجی از نفت تهران با ۱۳۳ امتیاز

نفر دوم: وریا غفوری از سپاهان با ۷۷ امتیاز

نفر سوم: هادی عقیلی از سپاهان با ۳۵ امتیاز

بهترین هافبک:

نفر اول: آندرانیک تیموریان از تراکتورسازی با ۱۰۱ امتیاز

نفر دوم: امید ابراهیمی از استقلال با ۷۹ امتیاز

نفر سوم: قاسم حدادی‌فر از ذوب‌‌آهن با ۶۸ امتیاز

بهترین مهاجم:

نفر اول: لوسیانو ادینیو از تراکتورسازی با ۱۰۶ امتیاز

نفر دوم: سجاد شهباززاده از استقلال با ۷۱ امتیاز

نفر سوم: کاوه رضایی از ذوب‌‌آهن با ۵۸ امتیاز