حضور خانواده ها و زنان در ورزشگاه ها در دست بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، رضا حسنی خو مشاور وزیر ورزش و مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان، درباره حضور زنان و خانوادههای در ورزشگاهها به پایگاه خبری وزارت ورزش توضیحاتی داد.
مدیر کل حراست درمورد رویکرد وزارت ورزش درباره صدور مجوز برای حضور بانوان در ورزشگاهها و انتقادات و مخالفتهایی که با آن وجود دارد گفت: در مورد حضور بانوان و خانوادهها در ورزشگاهها دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. این موضوع با حضور موفق تیم ملّی والیبال کشورمان در میادین بینالمللی و الزام فدراسیون جهانی والیبال با حضور بانوان در سالن مسابقات برای اعطای میزبانی، ابعاد دیگری یافت، که توجه به آن را اجتناب ناپذیر کرد.
وی در ادامه افزود: از این روی وزارت ورزش و جوانان با مشارکت سایر نهادهای ذیربط بر خود لازم دیدند تا با رعایت موازین شرعی برای پاسخگویی به این موضوع، وارد عمل شوند؛ به نحوی که شرایطی فراهم شود تا موجب رفع دغدغههای آحاد متدین کشور و علمای عظیمالشأن شود. در این مورد طرحهای مختلف پیشنهاد و در سطوح کارشناسی و مدیریتی در حال بررسی است؛ از این روی تاکنون هیچ تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.
حسنی خو تاکید کرد: رعایت حدود الهی و شرع؛ عدم اختلاط زنان و مردان، نظارت بر پوشش بانوان، طبقهبندی مسابقات ورزشی با توجه به تفکیک رشتههای ورزشی و معیارهایی چون «پوشش ورزشکاران»، «روح حاکم بر رشته ورزشی»، «رده سنی»، رویداد ورزشی و ... چهارچوبهای مورد تاکید در این طرح است. نکته حائز اهمیت این که رشتههایی مثل شنا، بوکس، کشتی، وزنه برداری و در حال حاضر فوتبال شامل این طرح نیستند و هم چنان با قوت مخالف آن هستیم.
حسنی خو درباره مخالفتها و تحریکات برخی جریانها در مورد تجمع و مخالفت با حضور زنان در ورزشگاهها ، بویژه در جریان مسابقات لیگ جهانی والیبال به میزبانی ایران گفت : در مورد حضور بانوان و خانوادهها در خلال برگزاری مسابقات لیگ جهانی والیبال در تهران طبق تصمیمات اتخاذ شده توسط دستگاههای اجرایی کشور، به فدراسیون والیبال مجوز داده شد تا با اولویت عوامل اجرایی، خانواده والیبال و تعدادی از هواداران تیم میهمان با صدور کارت مخصوص شرایط حضور بانوان در سالن برگزاری مسابقات را فراهم کند.
وی تاکید کرد: از این روی افراد واجد شرایط صرفاً از طریق فدراسیون والیبال میتوانند مجوز حضور دریافت کنند. در مورد حمایتها و مخالفتهای موجود باید به اطلاع مردم خوب و شریف کشورمان برسانیم که:
اولاً: حضور بانوان و خانوادهها در ورزشگاهها به عنوان یک طرح جامع در حال مطالعه و طی مراحل کارشناسی با رعایت چهارچوبهای اشاره شده است. بنابراین تاکنون هیچ تصمیم و اقدامی بر خلاف نظر شرع مقدس و فتوای مراجع معظم تقلید اتخاذ نشده است که افراد بخواهند مبادرت به اقدامات اشاره شده داشته باشند.
ثانیاً: این طرح تابع احساسات و هیجانات عمومی نخواهد بود؛ بنابراین هرگونه تجمع در حمایت و مخالفت این طرح فاقد مجوز تلقی میشود و توسط مراجع ذیصلاح با هرگونه اجتماع غیرقانونی (موافق و مخالف) در چهارچوب ضوابط کشور برخورد خواهد شد.
ثالثاً: این اطمینان را به همه دوستان و عاشقان انقلاب اسلامی و امام راحل سلام الله علیه و متشرعان کشور داشته باشند که فرزندان آنها در وزارت ورزش و جوانان، نیروی انتظامی، دستگاههای نظارتی و امنیتی کشور هوشیارانه دقت خواهند کرد تا از اصول اخلاقی، شرعی و قانونی در این مورد خاص کوتاهی نشود. بنابر این ضمن دعوت همه عزیزان به آرامش و خویشتنداری و پرهیز از تحرکات غیرقانونی، شایسته است با «همدلی و همزبانی» مانع بهرهبرداری و تبلیغات سوء مخالفان نظام جمهوری اسلامی شویم.
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