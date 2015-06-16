آیین نامه اخلاقی فصل بعد را ابلاغ کردیم/ دیگر تعارفی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محمدزاده در خصوص قراردادهای پنهانی بازیکنان و باشگاه‌ها خاطرنشان کرد: برای قراردادهای پنهان قبل از اینکه فصل آغاز شود جهت پیشگیری از این تخلفات چند بخش نامه را تنظیم کردیم و به تمامی استان‌ها و هیات‌ها ارسال کردیم تا در صورتی که تخلفی صورت گیرد با آنها برخورد کنیم.

وی ادامه داد: ما تاکید کردیم که اگر قرارداد سفید امضا کنند و این قرارداد به نفع یا ضرر هر کدام از طرفین باشد موجبات پیگیری و جریمه را برای بازیکنان یا باشگاه‌ها خواهد شد.

رئیس کمیته اخلاق یادآور شد: ما در کمیته اخلاق در ماده ۳۱ و ۳۰ از تذکر شفاهی و درج در پرونده تا محرومیت مادام العمر را در نظر گرفته‌ایم. اما اینکه کدام تنبیه برای کدام بازیکن در نظر گرفته خواهد شد بستگی به تخلفات آنها دارد.

محمدزاده تاکید کرد: ما در سال ۹۳ مقداری با اهالی فوتبالی مدارا کردیم ولی سال ۹۴ سال برخورد شدید با متخلفان است که نمونه آن برخورد با کرار و خانزاده است. ما با هیچ کس تعارفی نخواهیم داشت. قبل از اینکه فصل آغاز شود متن آیین نامه را به باشگاه‌ها ارسال کرده‌ایم تا مورد مطالعه قرار دهند.