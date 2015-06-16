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۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۰۷

علی‌اکبر محمدزاده:

آیین نامه اخلاقی فصل بعد را ابلاغ کردیم/ دیگر تعارفی نداریم

آیین نامه اخلاقی فصل بعد را ابلاغ کردیم/ دیگر تعارفی نداریم

رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال با اشاره به برنامه این کمیته برای مبارزه با متخلفان در فصل آینده گفت: در سال ۹۳ ما اندکی با اهالی فوتبال مدارا کردیم ولی دیگر در سال ۹۴ هیچ تعارفی با کسی نداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محمدزاده در خصوص قراردادهای پنهانی بازیکنان و باشگاه‌ها خاطرنشان کرد: برای قراردادهای پنهان قبل از اینکه فصل آغاز شود جهت پیشگیری از این تخلفات چند بخش نامه را تنظیم کردیم و به تمامی استان‌ها و هیات‌ها ارسال کردیم تا در صورتی که تخلفی صورت گیرد با آنها برخورد کنیم.

وی ادامه داد: ما تاکید کردیم که اگر قرارداد سفید امضا کنند و این قرارداد به نفع یا ضرر هر کدام از طرفین باشد موجبات پیگیری و جریمه را برای بازیکنان یا باشگاه‌ها خواهد شد.

رئیس کمیته اخلاق یادآور شد: ما در کمیته اخلاق در ماده ۳۱ و ۳۰ از تذکر شفاهی و درج در پرونده تا محرومیت مادام العمر را در نظر گرفته‌ایم. اما اینکه کدام تنبیه برای کدام بازیکن در نظر گرفته خواهد شد بستگی به تخلفات آنها دارد.

محمدزاده تاکید کرد: ما در سال ۹۳ مقداری با اهالی فوتبالی مدارا کردیم ولی سال ۹۴ سال برخورد شدید با متخلفان است که نمونه آن برخورد با کرار و خانزاده است. ما با هیچ کس تعارفی نخواهیم داشت. قبل از اینکه فصل آغاز شود متن آیین نامه را به باشگاه‌ها ارسال کرده‌ایم تا مورد مطالعه قرار دهند.

کد مطلب 2780606

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