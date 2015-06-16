به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدهاشم حسینی بوشهری ظهر سه‌شنبه در همایش فرهنگ و مدیریت جهادی در بوشهر اظهار داشت: در هر عرصه‌ای که بخواهیم به موفقیت برسیم باید به صورت جهادی وارد عمل شویم و کار برای رضای خدا و همراه با ایثار و از خودگذشتگی باشد.

وی به ایستادگی ملت ایران در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و بیان داشت: ملت ایران با جهاد خود در دوران دفاع مقدس به خوبی مقابل کفر ایستادند و اجازه ندادند که کسی به این آب و خاک دست‌درازی کند.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری نمونه دیگر کار جهادی را در عرصه سازندگی کشور عنوان کرد و افزود: افراد در کارهای جهادی خارج از پست و مقام از همه توان برای اجرای برنامه‌ها استفاده می‌کنند.

وی بیان داشت: از مهمترین شاخص‌های مدیریت و فرهنگ جهادی می‌توان به انعطاف‌پذیری، دین‌مداری و ولایت‌مداری، اعتماد متقابل در همه سطوح، توجه به نیرو و کرامت انسانی و مدیریت قناعت اشاره کرد.

آیت‌الله حسینی بوشهری ادامه داد: اسراف به عنوان یکی از مهمترین مشکلات جامعه ما محسب می‌شود و در این راستا باید مدیریت قناعت را در دستور کار داشته باشیم.

وی اضافه کرد: از مهمترین آسیب‌های مدیریت جهادی نیز می‌توانیم به نفوذ فرصت‌طلبان در مسئولیت‌ها، بی‌توجهی به نقش ولایی، ضعف در برنامه‌های نظارتی و همچنین نفوذ اندیشه‌های نفسانی اشاره کرد.

آیت‌الله حسینی بوشهری با بیان اینکه کسانی که با انگیزه دینی وظایفشان را انجام می‌دهند در مشکلات نمی‌مانند، بیان داشت: مدیری که پایبند به اصول الهی و اخلاقی نباشد مدیریت جهادی در آن نیست.

وی از کادرسازی، تربیت مدیر و ایجاد انگیزه به عنوان ویژگی‌های مدیریت جهادی یاد کرد و گفت: از ویژگی‌های مدیریت جهادی می‌توان به عدم برخورد ابزاری و حساسیت به مشکلات نیروی انسانی و توجه به افزایش دانش و مهارت اشاره کرد.

نماینده مردم استان بوشهر درمجلس خبرگان رهبری بر لزوم توجه ویژه به بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: باید زمینه خودکفایی در محصولات مورد نیاز کشور فراهم شود.