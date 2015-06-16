۸۰ درصد طرح تحول نظام سلامت در سطح کشور اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کلانتری ظهر سه شنبه در آیین افتتاح پایگاه سلامت در استان زنجان، افزود: تاکنون بیش از ۸۰ درصد طرح تحول نظام سلامت در سطح کشور اجراشده است، گام دوم اجرای این طرح تحقق شعار اصلی انقلاب و برخوردار سازی عموم مردم از خدمات برابر درمانی است.
کلانتری ادامه داد: برای اجرای گام دوم جامعه هدف شهرهای کوچک و مناطق حاشیهنشین که بهطور معمول از خدمات و امکانات کمتری برخوردارند و اغلب نواحی محروم محسوب میشوند، انتخابشدهاند.
وی افزود: به منظور تأمین سلامت و ارتقای اولیه سلامت در قالب گسترش و تقویت شبکه بهداشت در حاشیه شهرها بین ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر پایگاههای سلامت در کشور افتتاح میشود.
کلانتری افزود: سلامت در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید نظام پزشکی بر ارتقای سلامتی مردم اهتمام داشته باشد.
قائممقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی افزود: طی دو سال گذشته بیش از هر دوره دیگری در تاریخ کشور، برنامه ریزی گسترده ای برای خدمت رسانی در حوزه سلامت و بهداشت به عموم اقشار جامعه به ویژه حاشیه نشینان و محرومین انجام شده است.
کلانتری گفت: جمعیت حاشیهنشین در سطح کشور ۱۰ میلیون نفر و جمعیت ساکن در شهرهای کمتر از پنج هزار نفر، پنج میلیون نفر است که در مرحله دوم اجرای طرح تحول نظام سلامت، پایگاههای سلامت برای این مناطق احداث میشوند.
قائممقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: توانمندی مردم باعث میشود که مردم بیشتر به خود مراقبتی توجه کنند.
کلانتری بابیان اینکه برای ۱۵ الی ۵۰ هزار نفر یک پایگاه سلامت تعیینشده است، گفت: خدمات به جامعه هدف در گروهای سنی بر اساس شرایط خاص خواهد بود و سالمندان، کودکان در اولویت ارائه خدمات خواهند بود.
وی تأکید کرد: باید خدمات درمانی را در مناطق محروم و کم برخوردار بیشتر کنیم و در این راستا راهکار مراقبتهای اولیه را در حوزه سلامت بهکار گرفتیم تا بتوانیم سلامت اجتماعی عادلانه را در سطح جامعه برقرار کنیم.
قائممقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به عملکرد خوب و موفق در روستاها اشاره کرد و یاد آور شد: در روستاها درزمینه مراقبتهای اولیه بسیار موفق عمل کردهایم اما در شهرها به دلیل کمبود منابع نتوانستیم آنگونه که باید در این حوزه به اهداف خود برسیم.
کلانتری گفت: گسترش فعالیتهای درمانی در شهرهای ۱۵ الی ۵۰ هزار نفر تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: نظام پزشکی به ارتقای سلامتی مردم بسیار توجه دارد چراکه با این کار نه تنها هزینه درمان کاهش مییابد بلکه جلوی بسیاری از مشکلات فرارو هم گرفته میشود.
کلانتری افزود: دولت تدبیر و امید سلامت و درمان مردم را جزو سه اولویت کاری خود دارد ولی در دولت گذشته دولت درمان را در اولویت آخر خود داشت و ۷۰ درصد از بودجه در نظر گرفته شده را برای حوزه درمان تخصیص داده بود ولی در این دولت ۱۰۰ درصد بودجه پیش بینی شده را به حوزه درمان تخصیص می دهد.
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