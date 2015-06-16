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۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۱۴

حجت الاسلام سوری مطرح کرد:

۹۰ مبلغ به مناطق مختلف پلدختر اعزام می شوند

۹۰ مبلغ به مناطق مختلف پلدختر اعزام می شوند

پلدختر - امام جمعه پلدختر از اعزام ۹۰ مبلغ دینی به نقاط مختلف این شهرستان در ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد سوری ظهر سه شنبه در جمع هیئت های مذهبی و مداحان شهرستان پلدختر اظهار داشت: این ۹۰ مبلغ و مبلغه دینی بومی و غیر بومی برنامه های معنوی و پرباری را در زمینه های قرآنی انجام می دهند.

وی گفت: مبلغان دینی در ایام پر فیض رمضان با حضور در مساجد شهری و روستایی علاوه بر اقامه نماز جماعت، برگزاری کلاس های تفسیر احکام و قرآن را نیز برعهده دارند.

امام جمعه پلدختر مهمترین وظیفه هیئت های مذهبی را پاسداری از ارزش های دینی دانست و افزود: نقش هیئت های مذهبی به ویژه خطبا و مداحان در ماه مبارک رمضان بسیار مهم و با اهمیت است.

حجت الاسلام سوری از هیئت های مذهبی شهرستان خواست تا آئین های سوگواری امام حسین (ع) را با تلاش و همدلی بیشتری برگزار کنند.

وی با بیان اینکه تقویت دینداری از وظایف مهم هیئت های مذهبی است افزود: دشمنان بیش از گذشته به دنبال ترویج خرافه و انواع بدعت ها در عزاداری ها هستند.

امام جمعه پلدختر گفت: هیئت های مذهبی باید از ورود این گونه مسایل در عزاداری سرور و سالار شهیدان جلوگیری کنند.

حجت الاسلام سوری به نقش محوری مساجد و هیت های مذهبی در مقابله با جنگ نرم اشاره کرد و گفت: امروز دشمن ایمان و باورهای جوانان را نشانه گرفته و می خواهد با ترویج باورهای غلط، عرفان های کاذب و خرافات اعتقادات جوانان را سست و باور های مذهبی آنها را کمرنگ کند.

وی افزود: یکی از نهادهای مهم مردمی قابل اعتماد و  ارزشی هیئت های مذهبی هستند که در ترویج فرهنگ حقیقی و غنی اسلامی و فرهنگ عاشورا و اهل بیت نقش موثر و اساسی دارند.

امام جمعه پلدختر با بیان این که هیئت های مذهبی نباید سلایق خود را در عزاداری ها دخالت دهند گفت: هیئت های مذهبی کانون بازسازی فکری و اعتقادی و مرکز تربیت عاشقان اهل بیت(ع) هستند که بزرگترین رسالت آنها جذب جوانان به محافل مذهبی است.

حجت الاسلام سوری به نقش ویژه علما و مداحان در پر شور شدن عزاداری ها اشاره کرد و افزود: مداحان در اشعار انتخابی خود به کتاب های علمای بزرگ استناد و به مرثیه گویی و مداحی بپردازند.

کد مطلب 2780647

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