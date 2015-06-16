۹۰ مبلغ به مناطق مختلف پلدختر اعزام می شوند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد سوری ظهر سه شنبه در جمع هیئت های مذهبی و مداحان شهرستان پلدختر اظهار داشت: این ۹۰ مبلغ و مبلغه دینی بومی و غیر بومی برنامه های معنوی و پرباری را در زمینه های قرآنی انجام می دهند.

وی گفت: مبلغان دینی در ایام پر فیض رمضان با حضور در مساجد شهری و روستایی علاوه بر اقامه نماز جماعت، برگزاری کلاس های تفسیر احکام و قرآن را نیز برعهده دارند.

امام جمعه پلدختر مهمترین وظیفه هیئت های مذهبی را پاسداری از ارزش های دینی دانست و افزود: نقش هیئت های مذهبی به ویژه خطبا و مداحان در ماه مبارک رمضان بسیار مهم و با اهمیت است.

حجت الاسلام سوری از هیئت های مذهبی شهرستان خواست تا آئین های سوگواری امام حسین (ع) را با تلاش و همدلی بیشتری برگزار کنند.

وی با بیان اینکه تقویت دینداری از وظایف مهم هیئت های مذهبی است افزود: دشمنان بیش از گذشته به دنبال ترویج خرافه و انواع بدعت ها در عزاداری ها هستند.

امام جمعه پلدختر گفت: هیئت های مذهبی باید از ورود این گونه مسایل در عزاداری سرور و سالار شهیدان جلوگیری کنند.

حجت الاسلام سوری به نقش محوری مساجد و هیت های مذهبی در مقابله با جنگ نرم اشاره کرد و گفت: امروز دشمن ایمان و باورهای جوانان را نشانه گرفته و می خواهد با ترویج باورهای غلط، عرفان های کاذب و خرافات اعتقادات جوانان را سست و باور های مذهبی آنها را کمرنگ کند.

وی افزود: یکی از نهادهای مهم مردمی قابل اعتماد و ارزشی هیئت های مذهبی هستند که در ترویج فرهنگ حقیقی و غنی اسلامی و فرهنگ عاشورا و اهل بیت نقش موثر و اساسی دارند.

امام جمعه پلدختر با بیان این که هیئت های مذهبی نباید سلایق خود را در عزاداری ها دخالت دهند گفت: هیئت های مذهبی کانون بازسازی فکری و اعتقادی و مرکز تربیت عاشقان اهل بیت(ع) هستند که بزرگترین رسالت آنها جذب جوانان به محافل مذهبی است.

حجت الاسلام سوری به نقش ویژه علما و مداحان در پر شور شدن عزاداری ها اشاره کرد و افزود: مداحان در اشعار انتخابی خود به کتاب های علمای بزرگ استناد و به مرثیه گویی و مداحی بپردازند.