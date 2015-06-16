به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ثقفی ظهر امروز در دومین روز همایش ملی بهرهوری فضا و تجهیزات در آموزش و پرورش با بیان اینکه معنای واقعی بهرهوری کارایی همراه با اثر بخشی است، اظهار داشت: از این رو برای بهرهوری بهتر از فضاهای آموزشی نیاز به تغییر نگرش مدیران، بهینه سازی فضای آموزشی و برنامهریزی و اعمال بازخورد عملکردها را داریم.
وی افزایش تعداد مدالهای افتخار را شاخص خوبی برای سنجش میزان بهرهوری ندانست و ادامه داد: در این راستا همچنین میتوان به این نکته توجه داشت که تقسیم بندی دانشآموزان در مدارس تیزهوشان و عادی امر صحیحی نیست چرا که توجه مازاد به گروهی و بی توجهی به گروهی دیگر نتیجه خوبی را برای کشور به ارمغان نمیآورد.
استادیار دانشگاه هنر اصفهان با تاکید بر اینکه امروز با توجه به وجود اطلاعات و دسترسی آسان به آن در فضای مجازی از حجم کار معلمان کاسته است، افزود: در این راستا باید توجه داشت که نیازی نیست معلم منبع اطلاعات باشد بلکه نیاز امروزه بدنه آموزشی مدارس در کشور ایجاد ارتباطی صمیمی و دو طرفه بین معلم و دانشآموزان است چرا که این امر زمینه افزایش بهرهوری را نیز به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه نگاه نقادانه به فضاهای آموزشی میتواند زمینه افزایش بهرهوری آنها را فراهم کند، اضافه کرد: ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در بدنه آموزش و پرورش برای افزایش بهرهوری در این فضاها امری ضروری است.
ثقفی تاکید کرد: نباید در ایجاد بهرهوری لازم در مدارس منتظر دستورات بالادستی باشیم بلکه میتوان این مهم را با برنامهریزی در مدارس در محلات آغاز کرد و به سطح کلان رسید.
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