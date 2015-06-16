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۲۶ خرداد ۱۳۹۴، ۱۵:۲۰

پایان چشم انتظاری آبی‌ها؛

نشست منصوریان با مسئولان نفت/ گزینه استقلال در نفت ماندنی شد

نشست منصوریان با مسئولان نفت/ گزینه استقلال در نفت ماندنی شد

جلسه مسئولان باشگاه نفت با علیرضا منصوریان برای مشخص شدن وضعیت این سرمربی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان که سر دوراهی ماندن در نفت و یا پیوستن به استقلال قرار داشت، بعدازظهر امروز سه شنبه در نشستی با مسئولان باشگاه نفت شرکت کرد تا تکلیفش را برای فصل آینده مشخص کند.

این سرمربی جوان در شرایطی وارد این نشست شد که مسئولان استقلال از موافقت ضمنی اش برای رفتن به تیم آبی خبر داده بودند. با این حال از آنجایی که وی با باشگاه نفت تهران قرارداد سه ساله دارد، پیوستنش به استقلال منوط به گرفتن رضایت نامه ای نفتی ها بود.

در پایان نشست امروز علیرضا منصوریان با مسئولان نفت که چند ساعت به طور انجامید و در محل این باشگاه تهرانی برگزار شد یکی از مسئولان تیم فوتبال نفت در گفتگو با خبرنگار مهر از توافق با علیرضا منصوریان برای ماندن در این تیم خبر داد.

علیرضا منصوریان نیز از اظهار نظر در مورد این نشست خودداری و تاکید کرد که در بیانیه ای برای هواداران استقلال توضیحات لازم در این زمینه را خواهد داد.

کد مطلب 2780659

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