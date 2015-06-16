نشست منصوریان با مسئولان نفت/ گزینه استقلال در نفت ماندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان که سر دوراهی ماندن در نفت و یا پیوستن به استقلال قرار داشت، بعدازظهر امروز سه شنبه در نشستی با مسئولان باشگاه نفت شرکت کرد تا تکلیفش را برای فصل آینده مشخص کند.

این سرمربی جوان در شرایطی وارد این نشست شد که مسئولان استقلال از موافقت ضمنی اش برای رفتن به تیم آبی خبر داده بودند. با این حال از آنجایی که وی با باشگاه نفت تهران قرارداد سه ساله دارد، پیوستنش به استقلال منوط به گرفتن رضایت نامه ای نفتی ها بود.

در پایان نشست امروز علیرضا منصوریان با مسئولان نفت که چند ساعت به طور انجامید و در محل این باشگاه تهرانی برگزار شد یکی از مسئولان تیم فوتبال نفت در گفتگو با خبرنگار مهر از توافق با علیرضا منصوریان برای ماندن در این تیم خبر داد.

علیرضا منصوریان نیز از اظهار نظر در مورد این نشست خودداری و تاکید کرد که در بیانیه ای برای هواداران استقلال توضیحات لازم در این زمینه را خواهد داد.